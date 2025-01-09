الخميس 09 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ المنيا يطلق مسابقة “كن جميلًا” لاختيار أفضل مدينة وقرية

مسابقة “كن جميلًا”
مسابقة “كن جميلًا”

 أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إطلاق مسابقة كن جميلًا بين مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، لاختيار أفضل مدينة وقرية، وذلك في إطار خلق مناخ تنافسي بين الوحدات المحلية والقروية للنهوض بالمرافق والخدمات، والحفاظ على نظافة وتجميل المدن والقرى بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.


اختيار أفضل مدينة وقرية في المنيا 


 وأشار محافظ المنيا إلى أن المسابقة تأتي استجابة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بهدف رفع مستوى النظافة والخدمات، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المواطنين، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الجيد لإزالة المخالفات والتعديات.

 

احتفالات عيد المنيا القومي

وأوضح اللواء كدواني محافظ المنيا أن نتائج المسابقة والإعلان عن الفائزين سيتم في احتفالات عيد المنيا القومي خلال مارس 2025، مع تقديم جوائز مالية للمدن والقرى الفائزة.

وأضاف أن معايير التقييم تشمل النظافة العامة، التشجير، التجميل، الإنارة، الرصف، تمهيد الطرق، ورفع المخلفات، إلى جانب الالتزام بمعدلات تنفيذ وزارة التنمية المحلية.
 

جودة الحياة للمواطنين

 وأكد المحافظ أن التقييم سيتم من خلال لجان متخصصة، مع إشراك المجتمع المحلي لتحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختيار أفضل مدينة وقرية اختيار أفضل مدينة وقرية في المنيا أفضل مدينة وقرية في المنيا كن جميلا احتفالات عيد المنيا القومي عيد المنيا القومي المنيا القومي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية مسابقة كن جميلا المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

محافظ المنيا يشهد حفل توزيع جوائز المسابقة القرآنية لإذاعة شمال الصعيد

محافظ المنيا: ضبط 109 مخالفات تموينية فى 4 مراكز

إصابة 3 أشخاص إثر انقلاب سيارة بصحراوي المنيا

شخص ينهي حياته في ظروف غامضة بالمنيا

قرى صغيرة وصلت للعالمية.. الورد اللى فتح فى ريف مصر.. قرى المنيا.. تضع عروس الصعيد على خريطة التصدير العالمى.. ثوم وبصل سلاقوس الأفضل عربيًا.. ودلجا تتخصص فى زراعة الشطة

مات ليلة العيد، وفاة شاب قبطي في حادث مروري بالمنيا

إصابة 5 أشخاص بالاختناق في حادثي تسرب غاز بالمنيا

محافظ المنيا يصدر حركة تنقلات في المدن والمراكز

ads

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية جديدة اليوم للحكومة وكبار رجال الدولة

السعودية تعلن عن اشتراطات جديدة لدخول المعتمرين، تعرف عليها

الكهرباء تكشف أسباب ارتفاع فواتير الاستهلاك لشهري ديسمبر ويناير

الجريدة الرسمية تنشر 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء اليوم

أول تصريح لرئيس لبنان الجديد بعد أداء اليمين الدستورية

عمال ستاد القاهرة يكتشفون أعمال سحر قبل لقاء الزمالك وأبو قير (صور)

باستثمارات 100 مليون دولار، مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "إيتيدا" ومجموعة كونيكتا العالمية

جوزيف عون رئيسًا لجمهورية لبنان بـ 99 صوتًا (صور)

منوعات

المزيد

عالم فلك روسي: لا دور لثاني أكسيد الكربون في ظاهرة الاحتباس الحراري

توقعات الأبراج اليوم الخميس 9 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

الصين تطلق أول قمر صناعي خلال 2025

بايدن يعلن حالة "كارثة كبرى" في كاليفورنيا ويلغي آخر رحلة خارجية له (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

تعرف على أسعار السكر اليوم الخميس 9-1-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم الخميس 9-1-2025

سعر الجنيه الذهب في منتصف تعاملات اليوم الخميس 9 يناير 2025

المزيد

انفوجراف

مواد الصف الثالث الثانوي وفقًا لنظام البكالوريا المصرية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية خاتم الذهب في المنام وعلاقته بالتبذير والإسراف في الإنفاق

ما حكم تنظيم عمليات جمع الدم وتخزينه؟ وما ضوابط ذلك؟ دار الإفتاء تجيب

تعرف على فرض الصيام وفضائله في الشريعة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية