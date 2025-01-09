محافظ المنيا يطلق مسابقة “كن جميلًا” لاختيار أفضل مدينة وقرية

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إطلاق مسابقة كن جميلًا بين مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، لاختيار أفضل مدينة وقرية، وذلك في إطار خلق مناخ تنافسي بين الوحدات المحلية والقروية للنهوض بالمرافق والخدمات، والحفاظ على نظافة وتجميل المدن والقرى بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.



اختيار أفضل مدينة وقرية في المنيا



وأشار محافظ المنيا إلى أن المسابقة تأتي استجابة لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بهدف رفع مستوى النظافة والخدمات، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المواطنين، بالإضافة إلى ضمان التنفيذ الجيد لإزالة المخالفات والتعديات.

احتفالات عيد المنيا القومي

وأوضح اللواء كدواني محافظ المنيا أن نتائج المسابقة والإعلان عن الفائزين سيتم في احتفالات عيد المنيا القومي خلال مارس 2025، مع تقديم جوائز مالية للمدن والقرى الفائزة.

وأضاف أن معايير التقييم تشمل النظافة العامة، التشجير، التجميل، الإنارة، الرصف، تمهيد الطرق، ورفع المخلفات، إلى جانب الالتزام بمعدلات تنفيذ وزارة التنمية المحلية.



جودة الحياة للمواطنين

وأكد المحافظ أن التقييم سيتم من خلال لجان متخصصة، مع إشراك المجتمع المحلي لتحقيق أقصى درجات الشفافية والعدالة، مشددًا على أن هذه الخطوة تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات، بما يعزز جودة الحياة للمواطنين في كافة أنحاء المحافظة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.