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ملفات وحوارات

سيناريوهات التعاون بين واشنطن وبيروت.. 100 مليون دولار من الولايات المتحدة لصيانة وتجهيز الطائرات في لبنان.. تكثيف الضغوط لنزع سلاح حزب الله

طائرة، فيتو
طائرة، فيتو

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تعاون جديد وصفقة محتملة مع لبنان تتمثل في بيع طائرات من طراز A-29 سوبر توكانو والمعدات ذات الصلة إلى لبنان.

صفقة طائرات للبنان بقيمة 100 مليون دولار

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن الصفقة المحتملة تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار، حسبما ذكرت وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي التابعة للبنتاجون.

وفور الحديث عن تلك الصفقة المرتقبة أصبح المحللون والخبراء على الصفحات الإخبارية المختلفة يؤكدون أنها تحمل دلالات رمزية تتجاوز الطابع العسكري التقني.

كما يرى البعض أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياق أوسع يرتبط بتكثيف الضغوط الأمريكية لنزع سلاح “حزب الله”، وتعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش الوطني.

استراتيجية أمريكية متصاعدة لاحتواء حزب الله وتعزيز دور الجيش

ويري البعض أيضا أن تلك الصفقة ليست مجرد ملف لوجستي، بل تمثل جزءًا من استراتيجية أمريكية متصاعدة لاحتواء حزب الله وتعزيز دور الجيش، في محاولة لإعادة ضبط التوازن الهش داخل الساحة اللبنانية.

وتشمل الصفقة التي أعلنت عنها وزارة الدفاع الأمريكية، خدمات صيانة وأجهزة ومكونات دعم للطائرات التي سبق أن سلمتها واشنطن إلى لبنان، والتي تُصنف كطائرات دعم خفيف متعددة المهام تُستخدم في التدريب والمراقبة الجوية وتنفيذ هجمات دقيقة ضد أهداف أرضية.

وبالنسبة للبعض تمثل الصفقة الأمريكية رسالة سياسية بامتياز، أكثر من كونها مجرد دعم عسكري تقني، فالولايات المتحدة لا تقدم دعمًا غير مشروط،  فعندما تعلن عن صفقة بقيمة 100 مليون دولار لصيانة طائرات، فإنها تفعل ذلك ضمن رؤية أوسع عنوانها: دعم الدولة في مواجهة الدولة داخل الدولة، أي دعم الجيش في مقابل حزب الله.

ولا بد من الإشارة إلى أن تصريحات المبعوث الأمريكي توم باراك، لا تنفصل عن هذه الصفقة، بل تعكس استياء واشنطن من استمرار الوضع القائم، حيث يحتفظ حزب الله بترسانة عسكرية مستقلة ويجر البلاد نحو مواجهات حدودية، بينما يُفترض أن يكون الجيش الجهة الوحيدة المخولة بحماية السيادة الوطنية.

وهناك من يرى أن هذه الصفقة في هذا التوقيت هي مجرد دعم لوجستي روتيني، وهناك من يراها أنها إشارة سياسية ضمن استراتيجية أمريكية جديدة لإعادة رسم موازين القوى داخل لبنان، لكن الحقيقة لازالت غير معروفة حتى الآن.

أمريكا تواصل دعم وتمويل الجيش اللبناني

فمنذ سنوات والولايات المتحدة الأمريكية تركز على تمويل وتدريب وتجهيز الجيش اللبناني، بهدف تقويته كمؤسسة شرعية وحيدة لحمل السلاح في مواجهة التحديات الأمنية، سواء من التنظيمات الإرهابية شرق البلاد، أو من الميليشيات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، وعلى رأسها حزب الله.

وقبل وقت سابق، قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية: إن هدف الصفقة هو “ضمان جاهزية طائرات سوبر توكانو لمهام التدريب والدفاع الإقليمي ودعم العمليات البرية”، مشددًا على أن الجيش اللبناني شريك استراتيجي لواشنطن في شرق المتوسط.

لكن اللافت هو أن توقيت الصفقة جاء بعد أيام فقط من تصريحات حادة أطلقها المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توم براك، قال فيها: إن “صبر الإدارة الأمريكية له حدود”، في إشارة إلى دور “حزب الله” المتنامي في السياسات اللبنانية، وعلاقته بإيران، وتورطه في التوترات الحدودية مع إسرائيل.

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الخارجية الأمريكية الدولة اللبنانية الضغوط الامريكية الولايات المتحدة سلاح حزب الله سوبر توكانو لبنان وكالة التعاون الأمني ​​الدفاعي

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