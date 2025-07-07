الإثنين 07 يوليو 2025
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خارج الحدود

رئيس البرلمان اللبناني: الاجتماع مع الموفد الأمريكي كان جيدا

لبنان،فيتو
لبنان،فيتو

قال نبيه بري رئيس البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين: إن الاجتماع مع الموفد الأمريكي كان جيدا وبناء وأخذ بحرص كبير مصلحة لبنان ومطالب حزب الله.

ومن جانبه أعرب السفير الأمريكي لدى تركيا والمبعوث الخاص للرئيس دونالد ترامب في الملف السوري، توم براك، اليوم الإثنين، عن "ارتياحه الكبير" لرد الحكومة اللبنانية على مقترح أمريكي يتعلق بنزع سلاح "حزب الله"، الذي أكد مؤخرًا تمسكه بأسلحته.

وقال براك بعد لقاء الرئيس اللبناني جوزاف عون: "الرد الذي قدمته الحكومة اللبنانية في وقت قصير كان مبهرًا، وأنا راضٍ جدًا عنه".وكان براك قد زار لبنان في 19 يونيو الماضي، والتقى مسؤولين لبنانيين، وقدم مقترحات لتنفيذ ترتيبات أمنية تتعلق بوقف الأعمال العدائية، التي وافقت عليها الحكومة اللبنانية السابقة في نوفمبر الماضي.

عون سلم توماس باراك الرد اللبناني على الورقة الأمريكية 

وكان الرئيس اللبنانى جوزيف عون، قد سلم السفير الأمريكى فى تركيا والمبعوث الخاص إلى سوريا توماس باراك، الرد اللبناني على الورقة الأمريكية التى حملها باراك فى زيارته السابقة لبيروت، حسبما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وجاء ذلك  حول وضع جدول زمنى لنزع سلاح حزب الله بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان ليزا جونسون.

وتتضمن  الورقة عدة بنود منها ما يتعلق بسحب سلاح حزب الله الثقيل وتحديدا الصواريخ والطائرات المسيرة الهجومية، أما الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فهى شأن لبناني داخلي وذلك خلال ستة أشهر، أو بحلول نهاية نوفمبر المقبل بالإضافة إلى سحب سلاح كل الفصائل المسلحة اللبنانية أو غير اللبنانية، على أن يقدم لبنان آلية تنفيذية تفصيلية حول خطة سحب السلاح.

وقبل وقت سابق قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان توم براك، اليوم الإثنين: إن الحوار بدأ بين سوريا وإسرائيل وهناك حاجة لتحول جذري من جانب لبنان

وأوضح المبعوث الأمريكي توم براك: “على لبنان تعلم الدروس من الماضي ولكنني متفائل لأن الجميع يريد السلام. لن نملي على لبنان ما يجب عمله بشأن حزب الله، وعلي لبنان التعلم من دروس اتفاق الطائف".
وأشار إلى أن إسرائيل تريد السلام مع لبنان وتحقيق ذلك يعد تحديا. 

كما شدد علي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد التزامه بالمساهمة في بناء لبنان.

واختتم حديثه بالقول بأن “الرد اللبناني على الورقة الأمريكية كان جيدا وضمن النطاق الذي نحاول الوصول إليه”. 

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