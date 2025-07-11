أخبار الفن اليوم، وفاة الفنانة شروق، نقيب الموسيقيين اللبناني يكشف لـ"فيتو" سبب منع شيرين من زيارة فضل شاكر، كاظم الساهر يعود لإحياء الحفلات في الكويت بعد غياب 35 عاما

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

غيب الموت، اليوم الجمعة، الفنانة شروق بعد صراع مع المرض عن عمر تجاوز 73 عاما.

ونعى الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، الفنانة شروق التي توفيت بعد صراع مع المرض، طالبا من جمهورها الدعاء لها.



كشف الفنان عبد العزيز مخيون تفاصيل لقائه مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، عندما شارك في مسلسل “أمير الشعراء” “بشخصيته” من إنتاج التليفزيون المصري، مؤكدا أن موسيقار الأجيال اندهش وقتها بسبب عرض عمل له دون أن يعلم

وأضاف “مخيون” خلال لقائه مع ياسمين عز في برنامج كلام الناس:" وإحنا بنشتغل كان في مشهد اللي هو عبد الوهاب هيغني في فرح أحمد شوقي، وأنا كنت عايز أعرف هو “غنى” إزاي يمسك العود وهو واقف، ولا وهو قاعد الحاجات البسيطة دي خلتني أكلمه، وروحت له وقعدنا حوالي ساعة وقريت عليه المشاهد، وطلب مني أني ألبس الإيافة الكاملة، وقالي الكرافتة متبقاش لا كبيرة ولا صغيرة، وتخلي الطربوش مايل على الشمال.

كشف الفنان حسان العربي سر غيابه عن الساحة الفنية خلال الفترة الماضية، موضحا أن ذلك بسبب اقتصار العمل على مجموعة معينة من الفنانين ومؤكدا أن هناك عددا كبيرا من الفنانين يعانون من الأزمة عدم العمل.

وقال الفنان حسان العربي خلال استضافته ببرنامج بنظرة تانية الذي يقدمه الإعلامي محمود الجلفي، على قناة الشمس، إن الوسط الفني أصبح به خلل وهناك فجوة كبيرة بين المخرجين والفنانين القدامى ولا يوجد نقطة اتصال تجمع بينهما.

منعت قوات الأمن اللبناني شيرين عبد الوهاب من زيارة فضل شاكر في مخيم “عين الحلوة” من أجل تنفيذ ديو “حدوتة”، بسبب عدم حصولها على التصاريح الأمنية، وكشفت بعدها مصادر:" أن الأزمة تم حلها ونجحت “شيرين” في الدخول إلى المخيم.

في هذا الصدد، قال فريد بو سعيد نقيب الموسيقيين اللبناني في تصريح لـ"فيتو":"شيرين لم تدخل لبنان من أجل تسجيل أغنية أو إقامة حفل ما، ولكن دخلت بصفة سياحية، وعرفت بعدها أنها ممنوعة من دخول مخيم عين الحلوة لمقابلة فضل شاكر لعدم حصولها على التصاريح الأمنية اللازمة.

أصبح ألبوم "SWAG"، للمغني الكندي جاستن بيبر، أسرع ألبوم يصل إلى المركز الأول على قائمة Apple Music الأمريكية هذا العام.

حيث وصل ألبوم جاستن SWAG، للمركز الأول لقائمة Apple Music، بعد أقل من 6 ساعات، من إصداره.

كشفت النجمة دنيا سمير غانم عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك" عن البوستر الرسمي للفيلم، تمهيدا لعرضه بدور العرض السينمائي ضمن موسم الصيف الجاري 2025.

وعلقت دنيا سمير غانم على البوستر قائلة: “البوستر الرسمي لفيلم روكي الغلابة..٣٠ يوليو بجميع سينمات مصر.. و١٤ أغسطس في جميع سينمات الوطن العربي”.

يعود المطرب كاظم الساهر لإحياء الحفلات في دولة الكويت، وذلك بعد غياب دام 35 عاما، بسبب جدل تأييده لنظام صدام حسين وغزو العراق للكويت.

نيكي ميناج، أنهت المغنية الشهيرة نيكي ميناج، شائعات إفلاسها، بطريقة نهائية، بعد شرائها قصرا جديدا.

وقالت نيكي ميناج في منشور عبر حسابها علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، "أشتري قصرًا آخر الآن.. سيكون الثالث خلال عامين.. هذا بالإضافة إلى العقار الذي اشتريته للآخرين لمدة 15 عامًا.. الحقوا بي يا رفاق!.. إذا استيقظتُ غدًا وأريدُ ربما 20-30 مليون دولار، فكل ما عليّ فعله هو تسليم ألبومي "سيلي وابيت".. ثم سأُعيد الجولة الغنائية، هل تُدركون أن هذه نيكي ميناج؟ يبدو أنها مُجرد إسقاط من بوت نيشن.. العدالة لديموري".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.