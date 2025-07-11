الجمعة 11 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

نيكي ميناج تشتري قصرا جديدا لإنهاء شائعات إفلاسها

نيكي ميناج، فيتو
نيكي ميناج، فيتو

نيكي ميناج، أنهت المغنية الشهيرة نيكي ميناج، شائعات إفلاسها، بطريقة نهائية، بعد شرائها قصرا جديدا.

نيكي ميناج تشتري قصرا جديدا

وقالت نيكي ميناج في منشور عبر  حسابها علي موقع الصور والفيديوهات “انستجرام”، "أشتري قصرًا آخر الآن.. سيكون الثالث خلال عامين.. هذا بالإضافة إلى العقار الذي اشتريته للآخرين لمدة 15 عامًا.. الحقوا بي يا رفاق!.. إذا استيقظتُ غدًا وأريدُ ربما 20-30 مليون دولار، فكل ما عليّ فعله هو تسليم ألبومي "سيلي وابيت".. ثم سأُعيد الجولة الغنائية، هل تُدركون أن هذه نيكي ميناج؟ يبدو أنها مُجرد إسقاط من بوت نيشن.. العدالة لديموري".

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الإفراج عن نيكي ميناج بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات في أمستردام 

في سياق متصل، أعلنت المغنية نيكي ميناج، مؤخرا عن إطلاق سراحها، بعد القبض عليها بتهمة حيازة المخدرات في أمستردام.

وظهرت المغنية في بث مباشر على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بعد إطلاق سراحها، مؤكدة أنها بخير وحرة.

ورطة نيكي ميناج في هولندا.. ضبطت أثناء بث مباشر

القبض على المغنية نيكي ميناج بأمستردام أثناء بث مباشر على إنستجرام 

ألقت الشرطة الهولندية، القبض على مغنية الراب الأسطورية نيكي ميناج، في مطار أمستردام الدولي، خلال بث مباشر للمغنية، على إنستجرام.

وذكرت التقارير الصحفية، أن الشرطة ألقت القبض على نيكي ميناج، بتهمة الطيران مع الأعشاب الملفوفة مسبقًا، التي يمنع الدخول بها للبلاد، فيما رفضت نيكي استقلال سيارة الشرطة، وطلبت وجود محام.

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نيكي ميناج الحرب بين نيكي ميناج وكاردي بي القبض علي نيكي ميناج افلاس نيكي ميناج

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