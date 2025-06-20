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ثقافة وفنون

أحمد سعد ودنيا سمير غانم يقدمان الأغنية الرسمية لفيلم روكي الغلابة

احمد سعد. فيتو
احمد سعد. فيتو

يشارك الفنان أحمد سعد مع الفنانة دنيا سمير غانم في غناء الأغنية الرسمية لفيلمها الجديد "روكي الغلابة"، المقرر طرحه 30 يوليو المقبل في السينمات.

 

إذ حددت الشركة المنتجة لفيلم “روكي الغلابة” هذا الموعد كموعد لطرح العمل بالسينمات بعد عدة تأجيلات، حيث كان من المفترض عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى ، إلا أنه تأجل لأسباب غير معلومة

 

ويعد فيلم “روكي الغلابة”، هو البطولة المطلقة الأولى للفنانة دنيا سمير غانم بالسينما، بعد أن حققت نجاحا كبيرًا بالبطولات المطلقة بالدراما التليفزيونية 

دنيا سمير غانم 

وكانت الفنانة دنيا سمير غانم قد تعرضت للإصابة في يدها أثناء تصوير بعض مشاهد فيلمها الجديد روكي الغلابة بمنطقة المقطم.

 

فيلم روكي الغلابة 

وكانت الشركة المنتجة لفيلم روكي الغلابة الذي تقوم ببطولته الفنانة دنيا سمير غانم قررت طرحه بدور العرض السينمائية خلال موسم الصيف المقبل، ليكون أول الأعمال التي سيتم طرحها في هذا الموسم إلا أنه تأجل لحين الأنتهاء الكامل من الدعاية الخاصة بالعمل.

وتقوم دنيا سمير غانم في فيلمها الجديد “روكي الغلابة ” بدور فتاة تعمل بودي جارد لدى أحد الأشخاص وهو الذي يقوم بدوره محمد ممدوح.

 

أبطال فيلم روكي الغلابة

ويشارك مع دنيا سمير غانم في بطولة الفيلم محمد ممدوح، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والعمل من تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج محمد أحمد السبكي.

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