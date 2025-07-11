وفاة الفنانة شروق عن عمر 73 عاما

غيب الموت، اليوم الجمعة، الفنانة شروق بعد صراع مع المرض عن عمر تجاوز 73 عاما.



ونعى الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، الفنانة شروق التي توفيت بعد صراع مع المرض، طالبا من جمهورها الدعاء لها.

وأكد منير، أن أسرة الراحلة لم تحدد موعد ومكان جنازتها حتى الآن.

يذكر أن الفنانة شروق من مواليد 20 مارس عام 1952م.

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