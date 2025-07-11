الجمعة 11 يوليو 2025
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ثقافة وفنون

وفاة الفنانة شروق عن عمر 73 عاما

الفنانة شروق
الفنانة شروق

غيب الموت، اليوم الجمعة، الفنانة شروق بعد صراع مع المرض عن عمر تجاوز 73 عاما.


ونعى الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، الفنانة شروق التي توفيت بعد صراع مع المرض، طالبا من جمهورها الدعاء لها.

وأكد منير، أن أسرة الراحلة لم تحدد موعد ومكان جنازتها حتى الآن.

 

يذكر أن الفنانة شروق من مواليد 20 مارس عام 1952م.

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