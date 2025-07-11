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محافظات

إصابة 14 شخصًا بينهم 4 أطفال في حادث تصادم على الصحراوي الشرقي ببني سويف

إسعاف بني سويف، فيتو
إسعاف بني سويف، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، اليوم الجمعة، حادث تصادم مروعا بين سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، أسفر عن إصابة 14 شخصًا بينهم 4 أطفال، وذلك في المنطقة الواقعة بين نفقى أبو صالح وبياض العرب بالطريق الصحراوى الشرقي، وقد تم نقل المصابين إلى مستشفى جامعة بني سويف لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية.

بلاغ حادث سير ببني سويف 

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع الحادث، حيث تم على الفور توجيه سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية.

أسماء المصابين بحادث بني سويف 

وأسفر الحادث عن إصابة كل من: أسماء أحمد عبد العال، 22 سنة، باشتباه كسر بالساق اليمنى، وعبد الواحد محمد عبد الواحد، 41 سنة، بكدمات في الصدر والضلوع، وصباح محمد سليمان، 48 سنة، باشتباه كسر بالساق اليسرى، وسارة عبد الناصر علي، 19 سنة، خالد محمد أحمد، 30 سنة، دميانة عصام عطية، 6 سنوات، إسراء أحمد عثمان، 18 سنة، جوسلين عصام عطية، 10 سنوات، كوثر أحمد منصور، 50 سنة، إيمان صلاح عبد العال، 34 سنة، سماح عبود محمد، 38 سنة، إيتن أحمد رأفت، 9 سنوات، مكة أحمد رأفت، 5 سنوات، إسراء صلاح عبد العال، 32 سنة، وجميعهم يعانون من كدمات متفرقة بالجسم.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفيات جامعة بني سويف، وخضعوا للفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة، وسط متابعة من الجهات المعنية.

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