العثور على طبيب نساء غارق في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي

شهدت محافظة بني سويف، واقعة غامضة داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى بني سويف الجامعي، اليوم الثلاثاء، بعد العثور على طبيب نساء في نهاية العقد الثالث من العمر، وبه آثار جرح ذبحي في الرقبة، في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد.

العثور على طبيب غارق في دمائه ببني سويف

وتبين أن الطبيب يُدعى «حسان أ. م» وتم على الفور نقله إلى قسم العمليات لإجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياته، قبل تحويله إلى قسم الرعاية الحرجة، حيث يخضع للملاحظة الطبية الدقيقة.

جهود أمنية لكشف غموض الحادث

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف جهودها لكشف غموض الواقعة، وانتقلت قوة من المباحث إلى المستشفى للمعاينة وسماع أقوال الشهود، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.



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