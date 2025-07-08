الثلاثاء 08 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

العثور على طبيب نساء غارق في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي

مستشفى بني سويف الجامعي،
مستشفى بني سويف الجامعي، فيتو

شهدت محافظة بني سويف، واقعة غامضة داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى بني سويف الجامعي، اليوم الثلاثاء، بعد العثور على طبيب نساء في نهاية العقد الثالث من العمر، وبه آثار جرح ذبحي في الرقبة، في ظروف لم تتضح ملابساتها بعد.

 

العثور على طبيب غارق في دمائه ببني سويف 

 

وتبين أن الطبيب يُدعى «حسان أ. م» وتم على الفور نقله إلى قسم العمليات لإجراء تدخل جراحي عاجل لإنقاذ حياته، قبل تحويله إلى قسم الرعاية الحرجة، حيث يخضع للملاحظة الطبية الدقيقة.

 

جهود أمنية لكشف غموض الحادث

 

فيما تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف جهودها لكشف غموض الواقعة، وانتقلت قوة من المباحث إلى المستشفى للمعاينة وسماع أقوال الشهود، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.
 

الجمعة، بدء التشغيل التجريبي لمجمع مواقف عدلي منصور ببني سويف

التأمين الصحي ببني سويف يبدأ تنفيذ خطة محكمة لتنظيم الكشف الطبي للطلاب

ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المياه في بني سويف

بعد تعطل خط 123، بني سويف تعلن أرقامًا بديلة لتلقي بلاغات الإسعاف

محافظ بني سويف ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان تطوير سوق الدهشوري

محافظ بني سويف ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان المرسى السياحي شرق النيل

محافظ بني سويف: رؤيتنا التنموية ترتكز على جودة الحياة وتطوير الإدارة

بحضور مستشار رئيس الجمهورية، اجتماع تنسيقي ببني سويف لدفع عجلة التنمية

لهو يتحول لمأساة، مصرع طفلتين في مياه بحر يوسف ببني سويف

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف ببنى سويف اخبار محافظة بني سويف مستشفى بني سويف الجامعي

مواد متعلقة

الجمعة، بدء التشغيل التجريبي لمجمع مواقف عدلي منصور ببني سويف

التأمين الصحي ببني سويف يبدأ تنفيذ خطة محكمة لتنظيم الكشف الطبي للطلاب

ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المياه في بني سويف

بعد تعطل خط 123، بني سويف تعلن أرقامًا بديلة لتلقي بلاغات الإسعاف

محافظ بني سويف ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان تطوير سوق الدهشوري

محافظ بني سويف ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان المرسى السياحي شرق النيل

محافظ بني سويف: رؤيتنا التنموية ترتكز على جودة الحياة وتطوير الإدارة

بحضور مستشار رئيس الجمهورية، اجتماع تنسيقي ببني سويف لدفع عجلة التنمية

الأكثر قراءة

العثور على طبيب نساء غارق في دمائه داخل مستشفى بني سويف الجامعي

شاشة ON تحذف برومو برنامج كلام كبير لـ مها الصغير

ترامب يهدد دول بريكس بالرسوم الجمركية في هذه الحالة

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وفلومينينسي في نصف نهائي كأس العالم للأندية

تركيب 4 كبائن أمام سنترال رمسيس لعودة خدمات الاتصالات وتوجيه عاجل من محافظ القاهرة

ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

زوجة ماكرون تتجنب مصافحته أثناء نزولهما من الطائرة أثناء زيارة إلى لندن(فيديو)

الحوثي ينشر مشاهد توثق لحظات استهداف السفينة ماجيك سيز وإغراقها (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الثلاثاء في الأسواق

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 8/7/2025

أسعار السجائر اليوم الثلاثاء 8- 7- 2025

المزيد

انفوجراف

تعديلات قانون الرياضة تحدد مصير مجالس إدارات الأندية الرياضية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خطر جسيم على المرأة، تحذير قوي من أمين الفتوى بشأن الزواج العرفي (فيديو)

ماذا يقول المسلم في الحر الشديد؟ تعرف على رد الإفتاء

تفسير حلم العطش في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

المزيد
الجريدة الرسمية