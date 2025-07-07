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محافظات

ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المياه في بني سويف

مصنع تعبئة مياه ببني
مصنع تعبئة مياه ببني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف، عن نتائج حملة رقابية مفاجئة أسفرت عن ضبط مصنع غير مرخص لتعبئة المياه المعدنية بإحدى قرى مركز الواسطى، حيث تم التحفظ على أكثر من 16 ألف زجاجة مياه معبأة بإجمالي 11.6 ألف لتر، وذلك ضمن جهود المحافظة للتصدي للغش التجاري وحماية صحة المواطنين.

 

مصنع تعبئة مياه ببني سويف
مصنع تعبئة مياه ببني سويف

 

وكان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، قد ناقش مع الدكتورة سماح جاد، وكيل وزارة الصحة، نتائج الحملة التي نفذتها فرق الطب الوقائي على عدد من المنشآت الغذائية بمركزي الواسطى وببا، وأسفرت أيضًا عن ضبط 2 طن من المخللات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و190 كجم من الأسماك المجمدة منتهية الصلاحية، إضافة إلى تحرير 3 محاضر بالوقائع وإحالتها للنيابة العامة.

 

جاء ذلك خلال اطلاع محافظ بني سويف، على التقرير الميداني المُعد من وكيلة الوزارة، والذي استعرض جهود فرق التفتيش بقيادة الدكتور محمد قريبة، وكيل المديرية، والدكتورة أمنية أحمد حسن، مدير إدارة الطب الوقائي، والدكتور ماجد سالمان، مدير إدارة مراقبة الأغذية، وفريق مراقبة الأغذية بالمديرية والإدارات الصحية المعنية.

 

مصنع تعبئة مياه ببني سويف
مصنع تعبئة مياه ببني سويف

 

كما شملت الحملة تحرير 20 محضر جنحة صحية، منها 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات النظافة، و14 محضرًا لعدم حمل العاملين شهادات صحية، بالإضافة إلى ضبط منشأة تدار بدون ترخيص و2 منشأة تمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، بجانب سحب عينات غذائية وإرسالها للمعمل المشترك لتحليلها.

 

وأشاد محافظ بني سويف، بالجهود المكثفة لفرق الطب الوقائي، مؤكدًا أهمية استمرار هذه الحملات لتشمل القرى والمناطق الريفية أيضًا، بما يضمن توفير غذاء آمن وصحي لجميع المواطنين.

 

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