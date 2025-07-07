الإثنين 07 يوليو 2025
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محافظات

بعد تعطل خط 123، بني سويف تعلن أرقامًا بديلة لتلقي بلاغات الإسعاف

محافظة بني سويف،
محافظة بني سويف، فيتو

أعلنت محافظة بني سويف أن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ الإقليم، وجه مرفق الإسعاف بالتنسيق مع إدارة الإعلام بديوان عام المحافظة، لإخطار المواطنين بآلية الحصول على خدمات الإسعاف، لحين عودة خط الطوارئ (123) للعمل بكامل طاقته، وذلك عقب تعرض سنترال رمسيس بالقاهرة لحريق تسبب في تأثر بعض شبكات المحمول مما أثر على التواصل للحصول على الخدمة بشكل مؤقت على مستوى الجمهورية.

وأكد المحافظ على أهمية اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان سرعة استجابة سيارات الإسعاف لبلاغات المواطنين، وتوفير وسائل بديلة للتواصل مع المرفق خلال فترة توقف الخدمة، مشددًا على استمرار الجاهزية الكاملة لغرف العمليات والطوارئ لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وإعادة تشغيل الخط.

 

من جانبه، أوضح الدكتور هاني همام، مدير مرفق إسعاف بني سويف، أنه يجري تنفيذ خطة انتشار على مدار الساعة تغطي كافة أنحاء المحافظة (تفعيل خطة الانتشار الحر لسيارات الإسعاف على كافة الطرق والمحاور)، مع إمكانية تواصل المواطنين في حالات الطوارئ عبر الأرقام الأرضية البديلة لمرفق الإسعاف:
0822137429
0822344916
0822137228
0822137431
0822137234

أو عبر خط النجدة 122

 

وأضاف مدير الفرع أنه تم تفعيل غرفة أزمات هيئة الإسعاف ببني سويف، بتواجد ورئاسة مدير الفرع، وأنه متواجد بغرفة عمليات الإسعاف على مدار الساعة.

 

ويهيب مرفق الإسعاف بالمواطنين سرعة الإبلاغ الفوري حال الحاجة للخدمات الإسعافية، لحين عودة الخدمة الطبيعية لخط (123) خلال الساعات القليلة المقبلة.

 

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