العثور على رأس طفلة بصندوق قمامة أمام مدرسة الزراعة بمدينة بني سويف

عثر الأهالي، على رأس طفلة مفصولة عن جسدها داخل كيس قمامة بصندوق نفايات، أمام مدرسة الزراعة بشارع البشري في وسط مدينة بني سويف، ما تسبب في حالة من الفزع والرعب بين سكان المنطقة.

وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة الأمنية ببني سويف، حيث انتقل فريق من مباحث قسم شرطة بني سويف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بمحيط مكان العثور، تمهيدًا لمعاينة النيابة العامة وبدء التحقيقات.

وتم نقل الرأس إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، فيما بدأت الأجهزة الأمنية فحص كاميرات المراقبة في المنطقة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، في محاولة لتحديد هوية الطفلة والتوصل إلى مرتكب الواقعة.

وتباشر النيابة العامة ببني سويف التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.