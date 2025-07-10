الخميس 10 يوليو 2025
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محافظات

العثور على رأس طفلة بصندوق قمامة أمام مدرسة الزراعة بمدينة بني سويف

النيابة تعاين موقع
النيابة تعاين موقع الحادث، فيتو

عثر الأهالي، على رأس طفلة مفصولة عن جسدها داخل كيس قمامة بصندوق نفايات، أمام مدرسة الزراعة بشارع البشري في وسط مدينة بني سويف، ما تسبب في حالة من الفزع والرعب بين سكان المنطقة.

وعلى الفور، تم إخطار الأجهزة الأمنية ببني سويف، حيث انتقل فريق من مباحث قسم شرطة بني سويف إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بمحيط مكان العثور، تمهيدًا لمعاينة النيابة العامة وبدء التحقيقات.

وتم نقل الرأس إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، فيما بدأت الأجهزة الأمنية فحص كاميرات المراقبة في المنطقة، والاستماع إلى أقوال شهود العيان، في محاولة لتحديد هوية الطفلة والتوصل إلى مرتكب الواقعة.

وتباشر النيابة العامة ببني سويف التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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