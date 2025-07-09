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تطورات حالة طبيب مستشفى بني سويف الجامعي بعد واقعة الجرح الذبحي

مستشفى بني سويف الجامعي،
مستشفى بني سويف الجامعي، فيتو

أعلنت كلية الطب وإدارة مستشفيات جامعة بني سويف، تفاصيل ما حدث بشأن واقعة طبيب النساء. 

كانت محافظة بني سويف قد شهدت، أمس الثلاثاء، واقعة غامضة داخل قسم النساء والتوليد بمستشفى بني سويف الجامعي، بعد العثور على طبيب نساء في نهاية العقد الثالث من العمر، غارقًا في دمائه ومصابا بجرح ذبحي في الرقبة.

 

وتبين أن الطبيب يُدعى «حسام أ. م»، حيث تم نقله على الفور إلى غرفة العمليات لإجراء تدخل جراحي عاجل، قبل أن يُحول إلى قسم الرعاية الحرجة.

 

وأكدت الكلية في بيان أنه تم إجراء عملية جراحية دقيقة للطبيب المصاب، على يد فريق محترف من جراحي الأوعية الدموية بالمستشفى، بمشاركة كاملة من طاقم التخدير.

 

وأشارت إلى أن العملية أجريت في حضور كل من: الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، والدكتور خالد الحديدي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور عماد البنا، المدير التنفيذي لمستشفيات الجامعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والأطقم الطبية، وهيئة التمريض، والإداريين، واستغرقت الجراحة 3 ساعات متواصلة، وتمت بنجاح، حيث جرى نقل الطبيب بعدها إلى وحدة رعاية الحالات الحرجة.

 

وأوضحت إدارة مستشفى بني سويف الجامعي، أنه تم فصل الطبيب من جهاز التنفس الصناعي منذ دقائق بعد تحسن حالته، وبدأ في استعادة الوعي تدريجيًا، إلا أن حالته ما زالت تحت الرعاية الطبية المركزة، وسط دعوات الجميع له بالشفاء العاجل.

 

وفي ختام البيان، أهابت إدارة مستشفى بني سويف الجامعي، بجميع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة فيما يتم تداوله بشأن الواقعة، نظرًا لأن جهات التحقيق تباشر عملها حاليًا، ويجري تفريغ كاميرات المراقبة داخل المستشفى بإشراف من الشرطة.

 

 

 

وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف جهودها حاليًا لكشف ملابسات الواقعة، وانتقلت قوة من المباحث إلى المستشفى لمعاينة الموقع وسماع أقوال الشهود، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية وتحرر المحضر اللازم.
 

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