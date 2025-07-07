محافظ بني سويف ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان المرسى السياحي شرق النيل

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، واللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، مشروع المرسى السياحي الجديد المقام على الجانب الشرقي لنهر النيل بمدينة بني سويف، وذلك في مستهل جولة ميدانية شملت عددًا من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالمحافظة.

ويُعد المشروع أحد المشروعات الحيوية ذات البُعد الاستراتيجي، في إطار جهود الدولة لتنشيط السياحة الداخلية واستثمار المقومات الطبيعية والبيئية التي تتمتع بها المحافظة.

رافقهما خلال الجولة كل من: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اللواء أ.ح مهندس شريف أحمد صالح رئيس هيئة تنمية الصعيد، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، وعدد من قيادات الهيئة، بالإضافة إلى مسؤولي القطاعات التنفيذية والفنية بديوان عام المحافظة.

محافظ بني سويف ومستشار الرئيس يتفقدان المرسى السياحي

وخلال الجولة، أكد محافظ بني سويف، أن المرسى السياحي يُجسد الرؤية المستقبلية للمحافظة، والتي تهدف إلى وضع بني سويف على خريطة السياحة النيلية، من خلال إحياء الرحلات النهرية المنتظمة بين القاهرة ومحافظات الصعيد، وتحويل المدينة إلى محطة توقف رئيسية ضمن مسار السائحين.

وأضاف أن المشروع يمثل إضافة نوعية لقطاع السياحة، لما يحققه من عوائد اقتصادية واجتماعية، أبرزها توفير فرص العمل وتنمية المناطق المحيطة عمرانيًا واقتصاديًا، بما يعزز من جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أشاد اللواء خالد فودة بالتطور اللافت في مشروعات بني سويف، مؤكدًا أن المحافظة تسير بخطى ثابتة نحو استثمار مواردها وتعظيم الإستفادة منها في دعم الاقتصاد المحلي. كما وصف مشروع المرسى بأنه نموذج يعكس فكرًا استراتيجيًا يستهدف خدمة السياحة الداخلية وتنشيط النقل النهري وفتح آفاق استثمارية جديدة.

المرسى السياحي شرق النيل على مساحة 40 ألف متر مربع

جدير بالذكر أن المشروع يُقام على مساحة 40 ألف متر مربع، ويشمل رصيفًا للسفن، مساحات خضراء، منطقة انتظار سيارات، وأعمال حماية مدنية وكهرباء ولاند سكيب، وقد تم الانتهاء من أعمال التكريك بنسبة 100%، فيما أوشكت باقي الأعمال الإنشائية على الانتهاء وفق الجدول الزمني، بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع التوسع الأفقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.