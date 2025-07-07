محافظ بني سويف ومستشار رئيس الجمهورية يتفقدان تطوير سوق الدهشوري

تفقد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، يرافقه اللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، مشروع تطوير سوق الدهشوري الحضاري بمدينة بني سويف، والذي تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل، فيما تُستكمل حاليًّا اللمسات النهائية تمهيدًا لافتتاحه وتشغيله رسميًّا أمام المواطنين.

مستشار رئيس الجمهورية يزور بني سويف

وتأتي هذه الجولة ضمن سلسلة زيارات ميدانية لمتابعة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، والهادفة إلى تحسين جودة الحياة والارتقاء بالمظهر الحضاري للمدن.

رافقهما خلال الجولة اللواء مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، ونائب المحافظ بلال حبش، والدكتور محمد جبر، معاون المحافظ، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والفنية بالمحافظة ومسؤولي صندوق التنمية الحضرية.

وخلال الجولة، أوضح محافظ بني سويف، أن مشروع سوق الدهشوري يمثل نقلة نوعية في ملف تنظيم الأسواق العشوائية، حيث تم تصميمه كسوق حضاري متكامل يستوعب الباعة الجائلين ويوفر لهم بيئة آمنة ومجهزة بكافة المرافق والخدمات، بما يشمل اشتراطات الحماية المدنية، والصرف الصحي، والتهوية، والإنارة الطبيعية.

المحافظ ومستشار الرئيس يتفقدان سوق الدهشوري

وأشار محافظ بني سويف، إلى أن السوق الجديد عالج كافة السلبيات التي كانت تلازم السوق القديم، من عشوائية وتدهور إنشائي وافتقار لمعايير الصحة العامة والبيئة، كما بيّن أن المشروع أُقيم في موقع مميز بقلب المدينة، ويضم 79 محلًا لبيع الخضراوات والفاكهة والمواد الغذائية، و18 محلًا لبيع الأسماك، إضافة إلى أكشاك ومحال للأدوات المنزلية والخردوات، وقد تم الفصل بين الأنشطة لضمان بيئة صحية ونظيفة وآمنة للباعة والمتسوقين.

وأكد محافظ بني سويف، أن المشروع يأتي ضمن خطة شاملة تنفذها المحافظة بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية للقضاء على الأسواق العشوائية، وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الحيوية، فضلًا عن المساهمة في تحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة الصورة البصرية للمدينة، موضحًا أن تكلفة المشروع بلغت نحو 44 مليون جنيه، بتمويل كامل من الصندوق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

من جانبه، أشاد اللواء خالد فودة بمستوى الإنجاز والجهود المبذولة لتطوير الأسواق العشوائية في بني سويف، معتبرًا أن مشروع سوق الدهشوري يُعد نموذجًا رائدًا يمكن تكراره في باقي المحافظات، لما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية المحلية المستدامة.

كما وجّه مستشار رئيس الجمهورية بسرعة إزالة أي معوقات متبقية لضمان الانتهاء من المشروع بالكامل وفق الجدول الزمني، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتعظيم الاستفادة من المشروع، باعتباره نموذجًا ناجحًا لتطوير الأسواق العشوائية وتحويلها إلى أسواق حضارية تليق بالمواطن المصري.

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