التأمين الصحي ببني سويف يبدأ تنفيذ خطة محكمة لتنظيم الكشف الطبي للطلاب

أكد الدكتور محمد فؤاد مدير فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، أن الفرع بدأ تنفيذ خطة تنسيقية شاملة بالتعاون مع مديرية الأمن ومديرية التربية والتعليم لتسهيل إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد ومنع التكدس بمنافذ الفحص وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف بتنظيم العمل داخل الجهات الخدمية وتقديم خدمات سلسة وفعالة مع اقتراب بدء العام الدراسي 2025/2026م.

التأمين الصحي ببني سويف يبدأ الكشف الطبي للطلاب

وأوضح مدير التأمين الصحي ببني سويف، أن الخطة تضمنت زيارات ميدانية لعدد من منافذ الفحص الطبي من أبرزها الساحة الشعبية ومدرسة المنتزه حيث حرص على التواجد بين أولياء الأمور والطلاب للرد على استفساراتهم وتقديم التوجيهات اللازمة ميدانيًا لضمان انتظام سير العمل وتخفيف الزحام

وأشار مدير التأمين الصحي ببني سويف، إلى أن خطة العمل تم وضعها بإشراف ثلاثي مشترك ضم اللواء أسامة فتحي مساعد مدير أمن بني سويف والدكتورة أمل الهواري وكيل وزارة التربية والتعليم وأحمد عزت مدير عام إدارة بني سويف التعليمية إلى جانب التأمين الصحي بهدف توزيع الأدوار وتكامل الجهود لتحقيق أفضل خدمة ممكنة للطلاب وأسرهم

وأوضح مدير التأمين الصحي ببني سويف، أنه تم إتخاذ تلك الاجراءات بالتنسيق مع اللواء أسامة فتحي، مساعد مدير الأمن، والذي أكد على تكثيف التواجد الأمني داخل وخارج منافذ الفحص وتنظيم الحركة المرورية حولها لضمان الانضباط وتوفير بيئة آمنة ومنظمة تسهل سير العمل بسلاسة دون تعطيل أو ارتباك.

وأشار الدكتور محمد فؤاد، إلى أن فرع التأمين الصحي قام بتعزيز الطاقة البشرية من خلال زيادة عدد الفرق الطبية والتمريضية بالمواقع، مكلفًا الدكتورة هالة صلاح الدين، مدير الشؤون الطبية والدكتورة دعاء صفوت، مدير تأمين الطلاب وصفاء كمال، مدير التمريض بالمتابعة اليومية وتذليل العقبات أولًا بأول لتسريع إجراءات الفحص وضمان جودتها.

كما أوضح مدير التأمين الصحي ببني سويف، أنه تم تكليف محمد الدسوقي مدير الشؤون المالية والإدارية بالفرع، بتوفير منافذ لتحصيل رسوم الكشف داخل المدارس نفسها مما ساهم بشكل كبير في تقليل الزحام والتيسير على أولياء الأمور وتخفيف الضغط على نقاط التحصيل الخارجية.

تنظيم الكشف الطبي للطلاب استعدادا للعام الدراسي ببني سويف

وتابع: كما تم التنسيق مع إدارة بني سويف التعليمية، لتخصيص عدد من المدارس لتكون مقار إضافية لإجراء الفحوص الطبية لتخفيف الضغط وتيسير الإجراءات أمام الطلاب وتشمل هذه المدارس الساحة الشعبية للبنين لطلاب الصف الأول الابتدائي والأول الإعدادي ومدرسة المنتزه للبنات للصفوف نفسها ومدرسة أم المؤمنين لمرحلة الحضانة بنين وبنات والمدرسة المعمارية للبنات للتعليم الفني الصناعي والثانوي العام والثانوية الزراعية للبنين للتعليم الفني والثانوي العام.

تنظيم الكشف الطبي للطلاب استعدادا للعام الدراسي ببني سويف

وأشار، إلى التعاون المتواصل بين قطاع التعليم وهيئة التأمين الصحي ينعكس بشكل مباشر على جودة وسهولة الخدمة المقدمة لأولياء الأمور والطلاب ويؤكد على نجاح التكامل الحكومي في تيسير الخدمات الحيوية للمواطنين، لافتًا إلى توجيهاته للإدارات المعنية بفرع التأمين الصحي للتواجد الميداني المستمر في مواقع العمل والتدخل الفوري لحل أي مشكلات قد تواجه الفرق الطبية أو المواطنين بما يضمن استمرارية تقديم الخدمة بكفاءة عالية.

وأختتم الدكتور محمد فؤاد، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار التزام فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف، بتقديم خدمات صحية متميزة للطلاب والعمل على تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى بما يحقق أفضل مستوى من الرعاية الصحية لأبناء المحافظة قبل انطلاق العام الدراسي الجديد.

وكانت الجولات الميدانية التنظيمية، قد شهدت مشاركة مسؤولي التأمين الصحي ببني سويف: الدكتورة هالة صلاح الدين مدير الشؤون الطبية والدكتورة دعاء صفوت مدير تأمين الطلاب والأستاذ محمد الدسوقي مدير الشؤون المالية والإدارية والدكتور مصطفى الكومي مدير المكتب الفني والدكتور أحمد لطفي عضو المكتب الفني وصفاء كمال مدير التمريض وتامر شعبان مدير العلاقات العامة.

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