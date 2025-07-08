الجمعة، بدء التشغيل التجريبي لمجمع مواقف عدلي منصور ببني سويف

أعلنت محافظة بني سويف أن اللواء سامي علام، السكرتير العام المساعد، أجرى جولة موسعة بعدد من المواقف في مركزي ناصر والواسطى، في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، لمتابعة الاستعدادات الجارية لتشغيل مجمع مواقف عدلي منصور.

وخلال الجولة، أوضح، السكرتير العام المساعد لـ محافظة بني سويف، أن تشغيل المجمع الجديد يأتي ضمن خطة متكاملة لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف التكدس داخل مدينة بني سويف.

التشغيل التجريبي لمجمع مواقف عدلي منصور ببني سويف

وأشار السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي الجزئي للموقف يوم الجمعة المقبل، من خلال نقل موقف "النجدة" القديم المخصص لخطوط مركزي ناصر والواسطى إلى المجمع الجديد، على أن يتم استكمال نقل باقي الخطوط تباعًا وفق جدول زمني محدد لضمان تنظيم الحركة تدريجيًا دون ارتباك للمواطنين.

كما تضمنت الجولة الاستماع إلى السائقين للتعرف عن قرب على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجههم، والعمل الفوري على تذليلها لضمان انتظام حركة النقل وتقديم خدمة متميزة للمواطنين، وتم التشديد على ضرورة التزام السائقين بالتعليمات والنظام داخل المجمع الجديد، مع تكثيف حملات التوعية بمواعيد وجدول النقل التدريجي للمواقف.

رافق السكرتير العام المساعد خلال الجولة كل من علي يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، ومحمد طه من المكتب الفني للسيد المحافظ، وحمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، وشوقي هاشم رئيس مركز ومدينة ناصر.

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