محافظ بني سويف: رؤيتنا التنموية ترتكز على جودة الحياة وتطوير الإدارة

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أن الرؤية المستقبلية للمحافظة تستند إلى ثلاثة محاور رئيسية، تشمل: تحسين جودة حياة المواطنين، وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتطوير منظومة الإدارة المحلية بما يحقق الكفاءة والفاعلية، وذلك في إطار التكامل مع رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده المحافظ مع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء دكتور خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، واللواء مهندس شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدد من قيادات الهيئة، إلى جانب نائب المحافظ بلال حبش، اللواء حازم رئيس الإدارة المحلية، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات والإدارات المعنية.

وأوضح المحافظ، أن بني سويف كانت أول محافظة تطلق استراتيجية تنموية محلية شاملة في عام 2020، والتي تم تعميمها لاحقًا من قبل الحكومة على باقي المحافظات كنموذج استرشادي، نظرًا لتميزها في توطين أهداف التنمية المستدامة الأممية داخل الهياكل التنفيذية.

وأشاد اللواء خالد فودة بالرؤية المستقبلية التي تبنتها المحافظة، مشيرًا إلى تكامل محاورها واعتبارها نموذجًا متقدمًا في مجال التخطيط التنموي المحلي، بما يعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على مستوى الجمهورية.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات الحيوية، شملت: دفع خطط التطوير في القطاعات الخدمية، مشروعات البنية التحتية، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية الموارد المحلية، إلى جانب متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

وشدد محافظ بني سويف، على أن اللقاء يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المختلفة لتحقيق طفرة نوعية في الخدمات والتنمية، موجهًا الشكر لمؤسسة الرئاسة وهيئة تنمية الصعيد على دعمهما المستمر.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تفعيل آلية متابعة دورية للمشروعات، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين المحافظة والهيئة لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق الأهداف المرجوة.

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