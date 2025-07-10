أخبار الرياضة اليوم: وسام أبو علي يقترب من مزاملة رونالدو في النصر السعودي.. و7 لاعبين يشكون الزمالك بسبب المستحقات.. إيموبيلي يعود للدوري الإيطالي من بوابة بولونيا

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

دخل نادٍ جديد سباق التحرك لضم وسام أبو علي، لاعب الأهلي، خلال فترة فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد تألقه في كأس العالم للأندية، التي شهدت تسجيله 3 أهداف.

ويُعد المهاجم الدولي الفلسطيني من الركائز الأساسية في هجوم الأهلي، وهو ما دفع الأهلي لإعلان التمسك باستمراره في الموسم المقبل، حيث كشفت مصادر أن الأهلي لن يوافق على بيع اللاعب الفلسطيني إلا إذا جاء عرض مالي مميز لا يقل عن 10 ملايين دولار.

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقف الإدارة من الشكوى التي تقدم بها سبعة من لاعبي الفريق الأول لكرة اليد ضد النادي، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية التي تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي على علم كامل بالشكوى، مشيرا إلى أن تلك المستحقات تعود لفترة إدارة المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، مؤكدا أن المجلس الحالي لم يتسبب في تأخير أي دفعات.

كشفت تقارير سعودية اليوم الخميس، عن وجود اهتمام من جانب نادي النصر السعودي بالتعاقد مع وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد الإعلامي السعودي محمد العميري، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي أصبح قريبا من التوقيع مع نادي النصر، مشيرا إلى أنه يعد من أبرز المهاجمين العرب وأحد الأعمدة الرئيسية في صفوف النادي الأهلي.

قام، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس العالم المقرر إقامته في قطر.

نشر الحساب الرسمي لـ رابطة الأندية المحترفة، اليوم الخميس، صورا لنجوم الدوري المصري الممتاز أثناء طفولتهم، وقبل أن يصبحوا نجوما مشاهير في الملاعب.

وعلق حساب الرابطة على هذه الصور: “نجوم منذ الطفولة”.

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا، اليوم الخميسويُعبتر هيرنانديز هو ثالث صفقات الهلال الصيفية بعد الثنائي علي لاجامي وعبد الكريم دراسي.

، التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز قادمًا من ميلان الإيطالي.

جح نادي النصر السعودي في تحقيق قفزة تجارية غير مسبوقة خلال الموسم الماضي، بعد أن نجح في بيع قمصان الفريق في 70 دولة حول العالم، مدفوعًا بشعبية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ليحقق العالمي إيرادات ضخمة عززت مكانته كواحد من أسرع الأندية نموًّا على المستوى المالي عالميًّا.

جح نادي بولونيا، في إعادة المهاجم المخضرم تشيرو إيموبيلي، إلى الدوري الإيطالي، بعد موسم واحد في تركيا، دافع خلاله عن ألوان فريق بشكتاش.

وأعلن النادي الإيطالي في بيان، ضم إيموبيلي، دون أن يحدد مدة العقد.

يستعد نادي توتنهام هوتسبير لإتمام صفقة قوية، تستهدف تعزيز قدرات الفريق الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل انطلاق الموسم الجديد.

وبحسب الصحيفة من المنتظر أن يخضع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا للفحوصات الطبية في الـ24 ساعة المقبلة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

يستعد نادي الهلال السعودي لتقديم عرض لنجم هجوم فريق لايبزيج الألماني، المهاجم الدولي السلوفيني بنجامين سيسكو، بعد فشل محاولاته المتكررة لإقناع النيجيري فيكتور أوسيمين بالانضمام إلى صفوفه.

ويبحث الهلال السعودي عن تعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه تعرض للرفض مرتين من أوسيمين، الذي بات قريبًا من البقاء في تركيا.

كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، عن موعد وصول المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس ووكيل أعماله إلى العاصمة الرياض، لإتمام كافة إجراءات تدريب فريق النصر السعودي.

المدرب صاحب الـ70 عامًا كان قد تولى تدريب الهلال خلال موسم 19/18 وخلال موسمي 2023/ 24 و2024/ 25، إذ رحلّ مؤخرًا عقب وداع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور نصف النهائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.