الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بعد فشل صفقة أوسيمين، 3 مهاجمين من أوروبا على طاولة الهلال السعودي

بنجامين سيسكو، فيتو
بنجامين سيسكو، فيتو

يستعد نادي الهلال السعودي لتقديم عرض لنجم هجوم فريق لايبزيج الألماني، المهاجم الدولي السلوفيني بنجامين سيسكو، بعد فشل محاولاته المتكررة لإقناع النيجيري فيكتور أوسيمين بالانضمام إلى صفوفه.

ويبحث الهلال السعودي عن تعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه تعرض للرفض مرتين من أوسيمين، الذي بات قريبًا من البقاء في تركيا.

3 مهاجمين على رادار الهلال السعودي

وتتجه أنظار الهلال نحو بنجامين سيسكو، المهاجم السلوفيني البالغ من العمر 22 عامًا والذي يبلغ طوله 1.95م، والذي ارتبط اسمه أيضًا هذا الصيف بنادي مانشستر يونايتد.

ومن ضمن قائمة المهاجمين المحتملين لدى الهلال، يظهر أيضًا اسم مهاجم كريستال بالاس، اللاعب الفرنسي جان فيليب ماتيتا، الذي يسعى خلف الكواليس للحصول على عقد جديد مع ناديه الحالي.

وسجل ماتيتا 17 هدفًا مع الفريق اللندني الجنوبي، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي والتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وهناك اسم آخر مطروح بقوة هو نجم فيورنتينا، مويس كين، الذي تألق الموسم الماضي بتسجيل 25 هدفًا في جميع المسابقات.

واللافت أن كلا من ماتيتا وكين يرتبطان أيضًا باهتمام من مانشستر يونايتد، في ظل رغبة المدرب الجديد روبين أموريم في تعزيز القوة الهجومية بعد موسم مخيب أنهاه الفريق في المركز الـ15 بالدوري الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بنجامين سيسكو سيسكو الهلال السعودي اوسيمين ماتيتا مويس كين

مواد متعلقة

أرقام وإنجازات الفرنسي ثيو هيرنانديز لاعب الهلال السعودي الجديد

تقارير صحفية تكشف أول ضحايا ثيو هيرنانديز في الهلال السعودي

رسميا، الهلال السعودي يتعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز

الهلال السعودي يزيح الستار عن قميصه للموسم الجديد

الأكثر قراءة

أول تعليق من خلف الحبتور بعد تكذيب مجلس الوزراء تصريحاته عن مدبولي

للحاصلين على الإعدادية، كل ما تريد معرفته عن التقديم في معهد التمريض بمستشفى الدعاة

VSA، منصة إلكترونية وهمية تستولي على 3 مليارات جنيه من أموال المصريين

القسام تنشر مشاهد توثق محاولة أسر جندي إسرائيلي (فيديو)

بعد تثبيت أسعار الفائدة، قرار المركزي يكشف ملامح المرحلة المقبلة

نادٍ جديد يتحرك لضم وسام أبو علي من الأهلي

بعد فشل صفقة أوسيمين، 3 مهاجمين من أوروبا على طاولة الهلال السعودي

كل ما تريد معرفته عن بلال ولد الشيخ صفقة الزمالك المحتملة

خدمات

المزيد

تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

قبل اجتماع المركزي، أعلى 5 حسابات توفير في البنوك

بينهم الأهلي ومصر، أفضل الشهادات في البنوك قبل اجتماع المركزي اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-7-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي خلال يونيو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل من مات بالحرق، وكيف يبعث يوم القيامة؟

كيف نجا يوسف عليه السلام من السجن؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع في مخالفة قواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؟ الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية