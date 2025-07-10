بعد فشل صفقة أوسيمين، 3 مهاجمين من أوروبا على طاولة الهلال السعودي

يستعد نادي الهلال السعودي لتقديم عرض لنجم هجوم فريق لايبزيج الألماني، المهاجم الدولي السلوفيني بنجامين سيسكو، بعد فشل محاولاته المتكررة لإقناع النيجيري فيكتور أوسيمين بالانضمام إلى صفوفه.



ويبحث الهلال السعودي عن تعزيز خط هجومه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لكنه تعرض للرفض مرتين من أوسيمين، الذي بات قريبًا من البقاء في تركيا.

3 مهاجمين على رادار الهلال السعودي

وتتجه أنظار الهلال نحو بنجامين سيسكو، المهاجم السلوفيني البالغ من العمر 22 عامًا والذي يبلغ طوله 1.95م، والذي ارتبط اسمه أيضًا هذا الصيف بنادي مانشستر يونايتد.

ومن ضمن قائمة المهاجمين المحتملين لدى الهلال، يظهر أيضًا اسم مهاجم كريستال بالاس، اللاعب الفرنسي جان فيليب ماتيتا، الذي يسعى خلف الكواليس للحصول على عقد جديد مع ناديه الحالي.

وسجل ماتيتا 17 هدفًا مع الفريق اللندني الجنوبي، الذي حقق إنجازًا تاريخيًا بالتتويج بكأس الاتحاد الإنجليزي والتأهل إلى الدوري الأوروبي.

وهناك اسم آخر مطروح بقوة هو نجم فيورنتينا، مويس كين، الذي تألق الموسم الماضي بتسجيل 25 هدفًا في جميع المسابقات.

واللافت أن كلا من ماتيتا وكين يرتبطان أيضًا باهتمام من مانشستر يونايتد، في ظل رغبة المدرب الجديد روبين أموريم في تعزيز القوة الهجومية بعد موسم مخيب أنهاه الفريق في المركز الـ15 بالدوري الإنجليزي.

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