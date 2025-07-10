توتنهام يحسم صفقة مهاجم نوتنجهام فورست مقابل 60 مليون إسترليني

يستعد نادي توتنهام هوتسبير لإتمام صفقة قوية، تستهدف تعزيز قدرات الفريق الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل انطلاق الموسم الجديد.

مورجان جيبس وايت إلى توتنهام في صفقة كبيرة

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إدارة توتنهام فعلت الشرط الجزائي الخاص بعقد نجم منتخب إنجلترا مورجان جيبس وايت مع نوتنجهام فورست، والبالغة قيمته 60 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الصحيفة من المنتظر أن يخضع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا للفحوصات الطبية في الـ24 ساعة المقبلة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لتحركات توتنهام القوية في سوق الانتقالات، بعد التعاقد مع الجناح الغاني محمد قدوس قادما من وست هام مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، لتدعيم الخط الأمامي.

وكان توماس فرانك المدرب الجديد لتوتنهام، الذي تولى المهمة خلفًا لأنجي بوستيكوجلو، حريصا على ضم صانع ألعاب مميز، بجانب التعاقد مع جناح جديد لتدعيم خياراته الهجومية في الموسم المقبل.

يذكر أن توتنهام كان يضع عينه على صانع ألعاب كريستال بالاس إيبيريتشي إيزي، لكن اللاعب يفضل الانتقال إلى الغريم التقليدي آرسنال، ما دفع السبيرز لتحويل اهتمامهم نحو جيبس وايت، الذي تألق بشدة مع نوتنجهام فورست في الموسم الماضي وأصبح هدفًا لأكثر من نادٍ كبير في إنجلترا.

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