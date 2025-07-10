الخميس 10 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

توتنهام يحسم صفقة مهاجم نوتنجهام فورست مقابل 60 مليون إسترليني

مورجان جيبس وايت،
مورجان جيبس وايت، فيتو

يستعد نادي توتنهام هوتسبير لإتمام صفقة قوية، تستهدف تعزيز قدرات الفريق الهجومية خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وقبل انطلاق الموسم الجديد.

مورجان جيبس وايت إلى توتنهام في صفقة كبيرة

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن إدارة توتنهام فعلت الشرط الجزائي الخاص بعقد نجم منتخب إنجلترا مورجان جيبس وايت مع نوتنجهام فورست، والبالغة قيمته 60 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب الصحيفة من المنتظر أن يخضع اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا للفحوصات الطبية في الـ24 ساعة المقبلة تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة.

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لتحركات توتنهام القوية في سوق الانتقالات، بعد التعاقد مع الجناح الغاني محمد قدوس قادما من وست هام مقابل 55 مليون جنيه إسترليني، لتدعيم الخط الأمامي.

وكان توماس فرانك المدرب الجديد لتوتنهام، الذي تولى المهمة خلفًا لأنجي بوستيكوجلو، حريصا على ضم صانع ألعاب مميز، بجانب التعاقد مع جناح جديد لتدعيم خياراته الهجومية في الموسم المقبل.

يذكر أن توتنهام كان يضع عينه على صانع ألعاب كريستال بالاس إيبيريتشي إيزي، لكن اللاعب يفضل الانتقال إلى الغريم التقليدي آرسنال، ما دفع السبيرز لتحويل اهتمامهم نحو جيبس وايت، الذي تألق بشدة مع نوتنجهام فورست في الموسم الماضي وأصبح هدفًا لأكثر من نادٍ كبير في إنجلترا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توتنهام نادي توتنهام مورجان جيبس وايت نوتنجهام فورست نوتنجهام

مواد متعلقة

تفاصيل عقد توتنهام مع نجم بايرن ميونخ

رسميا.. الدنماركي توماس فرانك مدربًا جديدًا لـ توتنهام الإنجليزي

سون نجم توتنهام أحدث المطلوبين في الدوري السعودي

الأكثر قراءة

أول تعليق من خلف الحبتور بعد تكذيب مجلس الوزراء تصريحاته عن مدبولي

للحاصلين على الإعدادية، كل ما تريد معرفته عن التقديم في معهد التمريض بمستشفى الدعاة

VSA، منصة إلكترونية وهمية تستولي على 3 مليارات جنيه من أموال المصريين

القسام تنشر مشاهد توثق محاولة أسر جندي إسرائيلي (فيديو)

بعد تثبيت أسعار الفائدة، قرار المركزي يكشف ملامح المرحلة المقبلة

نادٍ جديد يتحرك لضم وسام أبو علي من الأهلي

بعد فشل صفقة أوسيمين، 3 مهاجمين من أوروبا على طاولة الهلال السعودي

كل ما تريد معرفته عن بلال ولد الشيخ صفقة الزمالك المحتملة

خدمات

المزيد

تفاصيل نظام تشكيل مجلس الشيوخ وتوزيع المقاعد وفقًا للقانون

قبل اجتماع المركزي، أعلى 5 حسابات توفير في البنوك

بينهم الأهلي ومصر، أفضل الشهادات في البنوك قبل اجتماع المركزي اليوم

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، أسعار الألومنيوم اليوم الخميس 10-7-2025

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد ارتفاع التضخم السنوي خلال يونيو 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضل من مات بالحرق، وكيف يبعث يوم القيامة؟

كيف نجا يوسف عليه السلام من السجن؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

ما حكم الشرع في مخالفة قواعد المرور أو التفريط في إجراءات السلامة؟ الأزهر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية