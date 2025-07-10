رسميا، إيموبيلي يعود إلى الدوري الإيطالي من بوابة بولونيا

نجح نادي بولونيا، في إعادة المهاجم المخضرم تشيرو إيموبيلي، إلى الدوري الإيطالي، بعد موسم واحد في تركيا، دافع خلاله عن ألوان فريق بشكتاش.

مدة عقد إيموبيلي مع بولونيا

وأعلن النادي الإيطالي في بيان، ضم إيموبيلي، دون أن يحدد مدة العقد.

لكن شبكة سكاي سبورت الإيطالية، أفادت بأن مهاجم لاتسيو السابق، وقع عقدا لمدة عام واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي.

أرقام إيموبيلي قبل انتقاله إلى بولونيا

وخلال مغامرته التركية الموسم الماضي، سجل إيموبيلي 15 هدفا في 31 مباراة خاضها مع بشكتاش، قبل أن يفسخ عقده مع الأخير، مطلع الأسبوع الحالي.

وبعدما بدأ مشواره الاحترافي في يوفنتوس، تنقل إيموبيلي بين جنوى وتورينو وبوروسيا دورتموند وإشبيلية، قبل أن يحل في لاتسيو، حيث تألق بين 2016 و2024، مسجلا 207 أهداف في 340 مباراة خاضها في جميع المسابقات مع نادي العاصمة.

وخلال موسم 2019-2020، عادل إيموبيلي، الرقم القياسي لعدد الأهداف خلال موسم واحد في الدوري الإيطالي، والمسجل باسم جونزالو هيجواين، بعدما أنهاه برصيد 36 هدفا.

لكن في موسمه الأخير مع لاتسيو، فقد إيموبيلي، مكانه في التشكيلة الأساسية، وتحول إلى منبوذ من قبل المشجعين، حتى وصل الأمر إلى تهديد زوجته وأطفاله.

وكان إيموبيلي، المتوج بجائزة هداف الدوري الإيطالي 4 مرات، جزءا من منتخب إيطاليا الفائز بلقب يورو 2020، وسجل 17 هدفا في 57 مباراة مع المنتخب الوطني.

ونتيجة إحرازه كأس إيطاليا، في أول لقب له منذ 1974، يخوض بولونيا، منافسات الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل، بعدما شارك خلال الموسم المنصرم في دوري الأبطال.

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