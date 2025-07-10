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رياضة

وزير الرياضة يزور معسكر منتخب 17 سنة ويطمئن على استعداداته لكأس العالم (صور)

وزير الرياضة في زيارة
وزير الرياضة في زيارة منتخب الناشئين، فيتو

قام، اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بزيارة معسكر المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، ضمن استعدادات الفريق لخوض منافسات كأس العالم المقرر إقامته في قطر.

تفاصيل زيارة وزيرة الرياضة لمعسكر منتخب الناشئين

كان في استقبال الوزير لدى زيارته خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم والدكتور مصطفى أبو زهرة عضو مجلس الإدارة والدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد والكابتن علاء نبيل المدير الفني للاتحاد والجهاز الفني بقيادة الكابتن أحمد الكاس.

وحرص الوزير خلال لقائه بأعضاء الفريق على تحفيز اللاعبين والتأكيد على ثقته الكاملة في قدراتهم الفنية والبدنية، مشيرًا إلى أهمية تمثيل مصر بشكل مشرف في هذا المحفل العالمي، والظهور بمستوى يليق بكرة القدم المصرية.

كما قام الدكتور أشرف صبحي على هامش زيارته بجولة تفقدية داخل فندق المنتخبات الوطنية، شملت تفقد حمام السباحة، وصالات الجيم والتأهيل البدني، وغرف الإقامة، والملاعب المخصصة للتدريبات، وأشاد بالإمكانات المتوفرة والجاهزية الكاملة التي يوفرها المركز للمنتخبات الوطنية.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تقديره للجهود المبذولة من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم لدعم المنتخبات في المراحل السنية المختلفة، مؤكدًا استمرار الوزارة في تقديم الدعم الكامل لضمان إعداد مثالي للاعبين.

من جانبه، أوضح المهندس خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أن جميع التجهيزات الفنية والإدارية قد تم توفيرها للمنتخب في معسكره الحالي، في إطار خطة الإعداد التي تشمل خوض مجموعة من المباريات الودية القوية.

وأشاد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد، بقدرات وإمكانات لاعبي المنتخب الوطني تحت 17 عامًا، مؤكدًا أنهم على قدر كبير من الالتزام والمسؤولية، ولديهم الطموح لتقديم أداء قوي في البطولة العالمية.

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