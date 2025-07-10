الخميس 10 يوليو 2025
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رياضة

وسام أبو علي يقترب من مزاملة رونالدو في النصر السعودي

وسام أبو علي
وسام أبو علي

كشفت تقارير سعودية اليوم الخميس، عن وجود اهتمام من جانب نادي النصر السعودي بالتعاقد مع وسام أبو علي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وأكد الإعلامي السعودي محمد العميري، عبر حسابه على منصة “إكس”، أن المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي أصبح قريبا من التوقيع مع نادي النصر، مشيرا إلى أنه يعد من أبرز المهاجمين العرب وأحد الأعمدة الرئيسية  في صفوف النادي الأهلي.

 

خطوة جديدة من الأهلي لترضية وسام أبو علي 

فيما قال مصدر داخل الأهلي: إن هناك تحرك جديد من إدارة النادي لترضية المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي بعد تعثر رحيله إلى الريان القطري أو الوصل الإماراتي وهو البحث عن عقد إعلاني جديد لرفع الراتب السنوي للاعب من أجل الاقتراب من نظيره الذي كان معروضا عليه من أندية عربية، مؤكدا أن عقد وسام أبو علي قد يصل إلى مليون ونصف دولار سنويا بعد ترضيته. 

ويعيش الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي حالة نفسية سيئة وفقا لمصدر مقرب منه بسبب تعثر انتقاله إلى الريان القطري أو الوصل الإماراتي. 

وقال المصدر: الوصل الإماراتي أغلق باب المفاوضات مع مهاجم الأهلي كما تراجع الريان القطري أيضا عن رغبته في الاستمرار بالمفاوضات بسبب شروط الأهلي المالية للموافقة على إطلاق سراح اللاعب. 

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