الخميس 10 يوليو 2025
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رياضة

رسميا، الهلال السعودي يتعاقد مع الفرنسي ثيو هيرنانديز

ثيو هيرنانديز، فيتو
ثيو هيرنانديز، فيتو

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًا، منذ قليل، التعاقد مع الظهير الأيسر الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز قادمًا من ميلان الإيطالي.

الهلال السعودي يقدم ثيو هيرنانديز

ونشر حساب الهلال السعودي، اليوم الخميس عبر منصة "إكس" مقطع فيديو للإعلان عن انتقال ثيو هيرنانديز بعنوان "من ميلان إلى العاصمة الرياض".

ويُعبتر هيرنانديز هو ثالث صفقات الهلال الصيفية بعد الثنائي علي لاجامي وعبد الكريم دراسي.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية، أن ثيو هيرنانديز اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، تمهيدًا للتوقيع الرسمي مع الهلال السعودي، في صفقة تصل قيمتها إلى 30 مليون يورو، حيث من المقرر أن يتقاضى الدولي الفرنسي راتبًا سنويًا يُقدّر بـ20 مليون يورو، ما يعني أن إجمالي راتبه خلال فترة العقد سيصل إلى 60 مليون يورو.

وكان ثيو هيرنانديز قد غادر معسكر فريق ميلان خلال الساعات الماضية، من أجل إنهاء إجراءات انتقاله إلى الهلال، بعد أن قرّر النادي الإيطالي بيعه لتفادي خسارته مجانًا، خاصة أن عقده ينتهي في صيف 2026 ولم يُبدِ اللاعب رغبة في التجديد.

وشارك هيرنانديز مع ميلان خلال الموسم الماضي في 49 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 5 أهداف، وقدم 6 تمريرات حاسمة.

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