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رياضة

النصر السعودي يحقق مبلغًا خرافيًا من بيع قميص رونالدو في 70 دولة

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

نجح نادي النصر السعودي في تحقيق قفزة تجارية غير مسبوقة خلال الموسم الماضي، بعد أن نجح في بيع قمصان الفريق في 70 دولة حول العالم، مدفوعًا بشعبية نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ليحقق العالمي إيرادات ضخمة عززت مكانته كواحد من أسرع الأندية نموًّا على المستوى المالي عالميًّا.

323 مليون ريال إيرادات النصر السعودي مؤخرا

وكشفت إحصائية نشرتها صحيفة "الرياضية" عن ارتفاع الإيرادات التجارية للنادي بنسبة 129%، لتصل إلى 323 مليون ريال سعودي، مقارنة بالموسم السابق.

وشملت هذه الإيرادات نموًّا في عوائد الرعاية بنسبة 132%، بإجمالي 304 ملايين ريال، بينما قفزت إيرادات المتاجر ومبيعات المنتجات بنسبة 88%، محققة 18 مليون ريال.

وأظهرت البيانات أن إجمالي إيرادات النصر خلال الموسمين الماضيين، دون احتساب المنح الحكومية، بلغ 556 مليون ريال، في مؤشر واضح على التحول الكبير الذي يشهده النادي على الصعيد الاقتصادي، بفضل استراتيجيته التسويقية الطموحة وتعاقده مع أبرز نجوم الكرة العالمية.

رونالدو أبرز عنصر في تحقيق الأرباح مع النصر السعودي

يُعتبر انضمام كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر في يناير 2023 أحد العوامل الحاسمة وراء هذه الطفرة التجارية.

وساهم النجم البرتغالي في تعزيز انتشار علامة النصر عالميًّا، وجذب شركات الرعاية الكبرى، فضلًا عن الإقبال الهائل من الجماهير حول العالم على شراء قميص الفريق، خاصةً الذي يحمل اسم "رونالدو".

وفي خطوة تعزز هذا النجاح، جدد النصر عقد رونالدو هذا الصيف ليبقى مع الفريق حتى عام 2027، مما يضمن استمرار تأثيره التسويقي والجماهيري خلال السنوات المقبلة.
 

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