الكشف عن موعد وصول جيسوس إلى الرياض لتولي تدريب النصر السعودي

كشف تقرير صحفي، اليوم الخميس، عن موعد وصول المدير الفني البرتغالي خورخي جيسوس ووكيل أعماله إلى العاصمة الرياض، لإتمام كافة إجراءات تدريب فريق النصر السعودي.

جيسوس في المملكة الإثنين المقبل لتدريب النصر

وذكرت صحيفة (أبولا) البرتغالية عبر تقرير لها اليوم الخميس، أن جيسوس سيصل إلى الرياض يوم الإثنين المقبل لتدريب النصر السعودي بعدما وقع على عقد لمدة موسم واحد مع النادي.

وكان فريق النصر قد أنهى الموسم الماضي من دوري روشن في المركز الثالث برصيد 70 نقطة بفارق 5 نقاط عن الهلال الذي أنهى الموسم وصيفًا للاتحاد الذي توّج باللقب برصيد 83 نقطة.

المدرب صاحب الـ70 عامًا كان قد تولى تدريب الهلال خلال موسم 19/18 وخلال موسمي 2023/ 24 و2024/ 25، إذ رحلّ مؤخرًا عقب وداع دوري أبطال آسيا للنخبة من دور نصف النهائي.

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