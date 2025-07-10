أبرزهم شيكابالا وتريزيجيه وعاشور، رابطة الأندية تنشر صور نجوم الدوري المصري في طفولتهم

نشر الحساب الرسمي لـ رابطة الأندية المحترفة، اليوم الخميس، صورا لنجوم الدوري المصري الممتاز أثناء طفولتهم، وقبل أن يصبحوا نجوما مشاهير في الملاعب.

وعلق حساب الرابطة على هذه الصور: “نجوم منذ الطفولة”.

وشملت الصور، إمام عاشور لاعب النادي الأهلى، ومحمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك المُعتزل مؤخرًا، ومحمود حسن تريزيجيه نجم الأهلى، وعمر جابر قائد الزمالك، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز، وأحمد ياسر ريان لاعب البنك الأهلى.

أعلنت رابطة الأندية المحترفة انطلاق منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2025/2024 يوم 8 أغسطس المقبل، بدلًا من الموعد المقرر سابقًا في 15 من الشهر ذاته، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الأندية لخوض 4 أو 5 جولات تُسهم في تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا، استعدادًا لانضمامهم لمعسكر المنتخب الوطني الأول.

موعد قرعة الدوري الممتاز

كشف مصدر مسئول في رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن قرعة مسابقة الدوري المصري في نسخته الجديدة لموسم 2025 - 2026، ستجرى يوم 20 يوليو المقبل.

أضاف المصدر، أن مراسم القرعة سيحضرها مندوبو أندية الدوري الممتاز الـ21، وستجرى بنظام الموسم الماضي دون أن يتم توجيه مباريات القمة في المسابقة.

ويشهد الموسم الجديد مشاركة 21 فريقًا بعد قرار إلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وسيُقام الدوري بنظام المرحلتين، حيث تُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين: مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية، ومجموعة الهبوط التي تنافس على البقاء في الدوري.

وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لمحاولات الرابطة تطوير المسابقة وتحقيق الانضباط الفني والزمني، بما يخدم مصالح الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء.

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