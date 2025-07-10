الزمالك عن شكوى 7 لاعبين ضد النادي بسبب المستحقات المتأخرة: من أيام مجلس مرتضى

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك عن موقف الإدارة من الشكوى التي تقدم بها سبعة من لاعبي الفريق الأول لكرة اليد ضد النادي، بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية التي تقدر بنحو 6 ملايين جنيه.

شكوى 7 لاعبين من يد الزمالك ضد النادي

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أن مجلس إدارة نادي الزمالك الحالي على علم كامل بالشكوى، مشيرا إلى أن تلك المستحقات تعود لفترة إدارة المجلس السابق برئاسة مرتضى منصور، مؤكدا أن المجلس الحالي لم يتسبب في تأخير أي دفعات.

وأضاف: "جار التواصل مع اللاعبين في الوقت الحالي من أجل الوصول إلى حل ودي ينهي الأزمة، وصرف المستحقات المتأخرة، حتى تغلق هذه الصفحة تمامًا".

مرتضى منصور

وكان اللاعبون قد تقدموا بشكوى رسمية إلى الاتحاد المصري لكرة اليد، مؤكدين في نصها أنهم حاولوا مرارًا حل الأزمة بشكل ودي مع النادي، لكن دون جدوى، ما دفعهم للجوء للاتحاد لاتخاذ الإجراءات القانونية وفق اللوائح المنظمة.

وتنص لائحة شئون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة اليد على ضرورة سداد جميع المستحقات المالية المتأخرة قبل السماح للنادي بقيد صفقاته الجديدة، ما قد يهدد قدرة الزمالك على تسجيل لاعبين في الموسم المقبل إذا استمرت الأزمة.

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