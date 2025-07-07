بحضور مستشار رئيس الجمهورية، اجتماع تنسيقي ببني سويف لدفع عجلة التنمية

عقد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، واللواء شريف أحمد صالح، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدد من قيادات الهيئة، وذلك في إطار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية الجاري تنفيذها بالمحافظة، وبحث سبل تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لدفع عجلة التنمية الشاملة ببني سويف.

وشارك في الاجتماع من الجانب المحلي كل من: بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، ورؤساء المراكز والمدن، ومديري المديريات والإدارات المعنية، إلى جانب حضور شخصيات بارزة من جانب الهيئة، من بينهم: العميد حسني رضوان مدير مكتب مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية، الدكتور عبد الله عيسى الشريف مساعد المستشار، الدكتور مازن شقوير مستشار الهيئة للتواصل الحكومي والمؤسسي، والدكتورة داليا مجدي مدير فرع هيئة تنمية الصعيد بمحافظة بني سويف.

إجتماع تنسيقي لدفع عجلة التنمية ببني سويف

وخلال الاجتماع، استعرض محافظ بني سويف، الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات القومية ومبادرة "حياة كريمة" بجانب ما يتم اتخاذه من خطوات لدعم الاستثمار واستغلال الموارد الاقتصادية والسياحية التي تزخر بها المحافظة، كما تم التطرق إلى عدد من الملفات المهمة، مثل تطوير البنية التحتية، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية الموارد المحلية، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع هيئة تنمية الصعيد.

وأكد محافظ بني سويف، أن هذا اللقاء يعكس توجهات القيادة السياسية بضرورة تكامل الجهود والتنسيق بين الجهات لتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بدور مؤسسة الرئاسة وهيئة تنمية الصعيد في دعم جهود محافظة بني سويف.

مستشار الرئيس يشيد بالجهود التنموية ببني سويف

من جانبه، أشاد اللواء خالد فودة، مستشار رئيس الجمهورية، بالجهود التنموية الجارية على أرض بني سويف، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم اللازم لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة بالمحافظة وتحقيق تطور نوعي في الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تفعيل آلية متابعة دورية للمشروعات، وتشكيل فرق عمل مشتركة بين المحافظة وهيئة تنمية الصعيد لتسريع وتيرة التنفيذ وتحقيق نتائج ملموسة.

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