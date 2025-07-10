الخميس 10 يوليو 2025
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خارج الحدود

بعد غسلها، ضيوف الرحمن يتسابقون لتقبيل جدران الكعبة (فيديو)

الكعبة المشرفة، فيتو
الكعبة المشرفة، فيتو

أظهر مقطع فيديو بثّته قناة “الإخبارية” لحظات مؤثرة بعد الانتهاء من غسل الكعبة المشرفة، حيث تسابق ضيوف الرحمن إلى جدرانها يقبلونها بخشوع ويطوفون حولها بقلوب مطمئنة، في مشهد إيماني عظيم يعكس مكانة أطهر بقاع الأرض في نفوس المسلمين.

مراسم غسل الكعبة المشرفة

وكانت مكة المكرمة قد شهدت، فجر اليوم الخميس، مراسم غسل الكعبة المشرفة، بحضور الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة؛ نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقام الأمير سعود بغسل الكعبة المشرفة من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد؛ وذلك بتدليك جدار الكعبة المشرفة من الداخل بقطع القماش المبلل بالمخلوط، الذي يحضر منذ وقت مبكر من قبل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

 

https://x.com/alekhbariyatv/status/1943211799848874103?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1943211799848874103%7Ctwgr%5Ee0eda0cdfd6aad5e245b0f854569e28627e82691%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.youm7.com%2Fstory%2F2025%2F7%2F10%2FD8A8D8B9D8AF-D8BAD8B3D984D987D8A7-D8B4D8A7D987D8AF-D8B6D98AD988D981-D8A7D984D8B1D8ADD985D986-D98AD8AAD8B3D8A7D8A8D982D988D986-D984D8AAD982D8A8D98AD984-D8ACD8AFD8B1D8A7D986-D8A7D984D983D8B9D8A8D8A9%2F7050796

رفع ستارة باب الكعبة المشرفة

وانطلقت أمس الأربعاء مراسم غسل الكعبة المشرفة في مرحلتها الأولى من خلال رفع ستارة باب الكعبة المشرفة؛ استعدادًا للمرحلة الرئيسة وهي غسل الكعبة المشرفة التى تمت فجر اليوم الخميس وفق أحدث المعايير.

وأوضحت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أن تطهير وتعظيم البيت العتيق ورعايته وصيانته والاهتمام به نهج ثابت وراسخ منذ عهد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، مؤكدة أن الهيئة سخرت كل إمكاناتها التقنية والخدمية والبشرية لمناسبة غسل الكعبة المشرفة مدعومة بالكوادر الفنية والهندسية لمد سلم الكعبة، وحشدت طاقاتها بما يليق بقدسية الكعبة المشرفة ومكانتها الراسخة في قلوب المسلمين.

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