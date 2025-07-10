نائب أمير مكة يغسل الكعبة من الداخل (فيديو)

أشرف الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، على عملية غسل الكعبة المشرفة.

عملية غسل الكعبة المشرفة

وقام الأمير بغسل الكعبة بنفسه من الداخل بماء زمزم المخلوط بماء الورد، وذلك بتدليك الجدار من الداخل بقطع القماش المبلل بالمخلوط، الذي يحضر منذ وقت مبكر من قِبَل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

جانب من بدء غسل الكعبة المشرفة.



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pic.twitter.com/QpzW4ctmZ6 — أخبار السعودية (@SaudiNews50) July 10, 2025

نائب أمير منطقة مكة يغادر المسجد الحرام بعد الانتهاء من مراسم غسل #الكعبة_المشرفة#الإخبارية pic.twitter.com/UncxMEbjLw — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) July 10, 2025

عقب ذلك أدى نائب أمير منطقة مكة المكرمة ركعتي الطواف.

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