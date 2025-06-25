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خارج الحدود

مطلية بالذهب وتزن 1415 كيلو، الكعبة المشرفة تستعد لاستقبال كسوتها الجديدة غدا

كسوة الكعبة، فيتو
كسوة الكعبة، فيتو

تستعد الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لـ تغيير كسوة الكعبة المشرفة غدا الخميس.

الانتهاء من إعداد الكسوة الجديدة

ويأتي ذلك إيذانًا بمطلع العام الهجري 1447، وتم الانتهاء من إعداد الكسوة الجديدة في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة في أم الجود، بعد جهد امتد لنحو 11 شهرًا.

وتمر صناعة الكسوة بسبع مراحل أساسية تشمل تحلية المياه والغسيل وصباغة الحرير باللون الأسود والنسيج والطباعة الهندسية للآيات القرآنية والتطريز بخيوط الفضة والذهب والتجميع والفحص النهائي.

47 قطعة حرير أسود منقوشة

وتتكون كسوة الكعبة من 47 قطعة حرير أسود منقوشة، وهي مطرزة بـ 68 آية قرآنية بخيوط فضية مطلية بالذهب عيار 24، والوزن الإجمالي للكسوة يبلغ 1415 كيلوجرامًا.

ويتم نقل الكسوة الجديدة من المجمع إلى المسجد الحرام في مقطورة مخصصة، وتبدأ مراسم فك الكسوة القديمة يوم الأربعاء 29 ذو الحجة 1446هـ بعد صلاة العصر.

عملية التغيير الرسمية للكسوة الجديدة

وتبدأ عملية التغيير الرسمية للكسوة الجديدة مع أولى ساعات يوم الخميس، غرة محرم 1447هـ.

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