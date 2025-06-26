في استقبال العام الهجري.. الكعبة تتزين بكسوتها الجديدة.. 1415 كيلوجرامًا من الشرف والمهابة.. وهذا سر اختيار اللون الأسود وحكم التبرك بها

استبدلت السلطات السعودية، خلال الساعات الماضية كسوة الكعبة المشرفة بالتزامن مع حلول العام الهجري الجديد 1447، وقالت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في بيان: إن فريقا سعوديا مؤهلا يضم 154 صانعا وحرفيا أشرف على عملية تبديل كسوة الكعبة، حيث بدأت عملية تبديل الكسوة بفك المذهبات والقناديل والحُلي المثبتة على الكسوة القديمة.

مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة

وأضافت أن الفريق المختص أنزل الستارة الخارجية لباب الكعبة، البالغ طولها 6.35 أمتار وعرضها 3.33 أمتار، تمهيدا لإسدال الكسوة الجديدة مكان القديمة.

وأشارت الهيئة إلى أن الكسوة الجديدة تتكون من 47 قطعة من الحرير الأسود المنقوش، ومطرزة بـ68 آية قرآنية بخيوط من الفضة المطلية بالذهب عيار 24، ويبلغ وزنها الإجمالي نحو 1415 كيلوغراما.

وذكرت أن الكسوة تضم 120 كيلوغراما من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، و60 كيلوغراما من الفضة الخالصة، إلى جانب 825 كيلوغراما من الحرير، و410 كيلوغرامات من القطن الخام. ونقلت الهيئة عبر حسابها بمنصة إكس، صورا لمراسم تبديل الكسوة.

وتصنع الكسوة في مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الذي يعمل فيه قرابة 200 صانع وإداري، ويضم أكبر ماكينة خياطة في العالم من ناحية الطول إذ يبلغ طولها 16 مترا وتعمل بنظام الحاسب الآلي لتجميع الكسوة.

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية أن تاريخ كسوة الكعبة المشرفة يحمل بين طياته شواهد عظيمة على تعظيم بيت الله الحرام منذ أزمنة سحيقة، مرورًا بعهد النبوة والخلفاء الراشدين، وصولًا إلى العصور الإسلامية المختلفة، حيث تعاقبت الأمم والملوك على كسوتها وصيانتها.

عدنان وتُبّع.. البداية مع الجدود

وذكر المركز أن عدنان، الجد الأعلى للنبي ﷺ، هو أول من كسا الكعبة كسوة جزئية من برودٍ يمانية وأوصال وثياب، بينما كان أول من كساها كسوة كاملة هو تُبّع اليماني، أحد ملوك حمير في اليمن، كما جعل لها بابًا ومفتاحًا، وتبعه خلفاؤه في كسوتها بالجلود والقماش.

أول امرأة تكسو الكعبة

أما أول امرأة قامت بكسوة الكعبة، فهي نتيلة بنت جناب، إحدى زوجات عبد المطلب جدّ النبي ﷺ، وأم العباس بن عبد المطلب، رضي الله عنه، ما يجعلها صاحبة سبق في هذا الشرف العظيم.

كسوة الكعبة في عهد النبي ﷺ

وأشار مركز الأزهر إلى أن النبي ﷺ لم ينزع كسوة قريش بعد فتح مكة، احترامًا لها، حتى اشتعلت فيها النار أثناء تبخير إحدى النساء. عندها أمر بكسوتها من جديد بـالبرود اليمانية، وهي ثياب مخططة بالأبيض والأحمر، لتكون أول كسوة في عهد الإسلام.

عهد الخلفاء الراشدين.. القباطي والكسوتان

في عهد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، كُسيت الكعبة بـالقباطي المصرية، وهو نسيج أبيض رقيق عالي الجودة. أما عثمان بن عفان، فكان أول من كساها كسوتين: واحدة بالبرود اليمانية في يوم التروية، والثانية بالقباطي المصرية في السابع والعشرين من رمضان.

لماذا استقر لون الكسوة على الأسود؟

أوضح المركز أن اللون الأسود لم يكن أول ألوان الكسوة، فقد كانت تُصنع أولًا من الحرير الأحمر، لكن بسبب كثرة التمسح بها، أمر الخليفة العباسي جعفر المتوكل بتجديد الكسوة كل شهرين. ثم جاء الخليفة الناصر فكساها بالأخضر ثم الأسود، وهو اللون الذي استقر عليه المسلمون حتى اليوم.

الدور المصري في صناعة الكسوة



لعبت مصر دورًا محوريًا في صناعة كسوة الكعبة، إذ كانت مدينة تنيس قرب بحيرة المنزلة مركزًا لصناعتها خلال العهد العباسي، واستمر ذلك 600 عام. وفي العصر العثماني، خصص السلطان سليمان القانوني تسع قرى مصرية لهذا الغرض الشريف.

المحمل المصري.. احتفالات كبرى في بركة الحاج

كان المحمل المصري تقليدًا سنويًا مهيبًا، يبدأ من بركة الحاج (المرج حاليًا)، حيث يُقام له سرادق كبير، ويحضر الاحتفال العلماء والوجهاء والعامة. وتُحمل الكسوة على جمل مميز به هودج، ويتجول الموكب في أنحاء البلاد مع التواشيح والقرآن، حتى يتجه إلى مكة عبر البحر مع بدء موسم الحج.

حكم التبرك بكسوة الكعبة

واختتم مركز الأزهر للفتوى تقريره بالتأكيد على أنه لا مانع شرعًا من الاحتفاظ بجزء من كسوة قديمة للكعبة للتبرك، بشرط أن تكون قديمة ومنزوعة بطريقة شرعية، أما نزع جزء من الكسوة المتصلة بالكعبة الآن فهو محرم شرعًا ويعد تخريبًا نهى عنه الإسلام.

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