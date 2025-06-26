بأيدي 154 صانعا ماهرا، تثبيت كسوة الكعبة الجديدة على الجهات الأربع بمطلع العام الهجري (صور)

شهد صحن المسجد الحرام تثبيت كسوة الكعبة المشرفة الجديدة على الجهات الأربع، تزامنا مع دخول العام الهجري الجديد، بإشراف الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.



وفور وصول الكسوة إلى المسجد الحرام، صباح اليوم الخميس، تولى الفريق الفني المختص مهمة نقلها مباشرة إلى الجهات الأربع للكعبة، حيث تم تثبيتها بإجراءات دقيقة، تتماشى مع المعايير الفنية والتنظيمية المعتمدة.

وتم تنفيذ عملية التغيير بإشراف كوادر وطنية مؤهلة، شارك فيها 154 صانعا سعوديا من المتخصصين في صناعة كسوة الكعبة، مستخدمين نحو 825 كيلوجراما من الحرير الطبيعي، و120 كيلوجراما من أسلاك الفضة المطلية بالذهب، و60 كيلوجراما من أسلاك الفضة الخالصة، إضافة إلى 410 كجم من القطن الداخلي.

وحملت الكسوة الجديدة نقوشا قرآنية مطرزة بعناية فنية عالية، ضمن إطار جمالي وروحاني يعكس رمزية المكان ومكانته في قلوب المسلمين حول العالم.

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