الخميس 10 يوليو 2025
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سياسة

خبير: شركات بيزنس الموت شريكة الاحتلال في جرائم التهجير والإبادة ضد الفلسطينيين

أحمد فؤاد أنور،فيتو
أحمد فؤاد أنور،فيتو

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور، أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية والمتخصص في الصراع العربي الإسرائيلي، إن ما يُعرف بـ"شركات بيزنس الموت" تلعب دورًا محوريًا في تنفيذ مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير وإبادة الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه الشركات تعمل كـ"مرتزقة"، وتوفر غطاءً تقنيًا ومدنيًا لجرائم الحرب، من خلال تجريف الأراضي الزراعية وهدم البنية التحتية، ما يجعل من استمرار الحياة في قطاع غزة أمرًا شبه مستحيل.

وأكد فؤاد أنور أن هذه الشركات، التي تتعامل كمقاولين من الباطن تحت غطاء مدني، هي في الواقع جزء من المنظومة العسكرية الإسرائيلية، وتقوم بتنفيذ ما يعجز عنه جيش الاحتلال إما بسبب الضغوط الدولية أو بفعل المقاومة الفلسطينية، مضيفًا أن ما تمارسه هذه الجهات هو جريمة حرب وفقًا لكل القوانين والمواثيق الدولية.

وفي سياق متصل، قال أستاذ العبريات بجامعة الإسكندرية إن هناك شركات تتستر وراء توزيع المساعدات الإنسانية، تستخدم هذا النشاط كـ"غطاء" لاستدراج الفلسطينيين وقتلهم، واصفًا ما يحدث بأنه "مصيدة مغلفة بالرحمة"، تسعى لتدمير ما تبقى من النسيج الإنساني والاجتماعي في القطاع.

وأضاف: "هذه الأساليب تمثل نموذجًا صارخًا لدمج الأدوات المدنية في العمليات العسكرية الممنهجة، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا حاسمًا لكشف هذه الجرائم وتوعية الرأي العام العالمي بها".

وأوضح أن استخدام التجريف والإغاثة كأدوات للتهجير القسري أو الطوعي يعد أسلوبًا مدروسًا لإفراغ قطاع غزة من سكانه، لاسيما وأن المساحات الصالحة للزراعة في القطاع محدودة، وبالتالي فإن تدميرها يؤدي بشكل مباشر إلى التجويع والاقتلاع.

وأكد أن هذه الشركات لا تعمل بمعزل عن الاحتلال، بل تُسهم في فرض الحصار الكامل والإبادة الجماعية البطيئة، بدعم تكنولوجي واقتصادي واسع النطاق.

وتأتي تصريحات أحمد فؤاد أنور بالتزامن مع تقرير أممي صدر مؤخرًا، كشف عن ازدهار صناعة التكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، حيث ارتفعت نسبة الشركات الناشئة في هذا القطاع بنسبة 143% حتى عام 2024، وأصبحت التكنولوجيا تمثل 64% من صادرات إسرائيل خلال فترة الإبادة الجماعية.

وأوضح التقرير أن المعدات المدنية ذات الاستخدام المزدوج لعبت دورًا محوريًا في تدمير نحو 70% من مباني غزة، و81% من أراضيها الزراعية، في سابقة لم تشهدها المنطقة من قبل.

واختتم فؤاد أنور تصريحاته بدعوة المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لمحاسبة هذه الشركات باعتبارها أطرافًا فاعلة في جرائم الحرب، ومطالبًا بفرض عقوبات على الجهات التي تمد الاحتلال بالخدمات اللوجستية والتقنية، تحت غطاء مدني مزيف.

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غزة إسرائيل شركات بيزنس الموت جرائم الابادة القانون الدولي

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