أخبار الاقتصاد اليوم: رفع أسعار سجائر دفيدوف وتايم.. انخفاض سعر الفراخ البيضاء وارتفاع البيض.. البورصة ترتفع مليار جنيه في نهاية التداولات.. والتضخم يتراجع إلى 14.4% خلال يونيو

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

تراجع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية ختام التعاملات

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث تراجع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 5 قروش بختام حركة التعاملات اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025.

سعر الدولار أمام الجنيه

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.54 جنيها للشراء.

-49.67 جنيها للبيع.

البنك المركزي يعلن تراجع معدل التضخم في يونيو

معدل التضخم في مصر، سجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه اليوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سالب 0.1% في يونيو 2025 مقابل 1.6% في يونيو 2024 و1.9% في مايو 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام للحضر 14.9% في يونيو 2025 مقابل 16.8% في مايو 2025.

معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك المركزي المصري، سالب 0.2% في يونيو 2025 مقابل 1.3% في يونيو 2024 و1.6% في مايو 2025. وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 11.4% في يونيو 2025 مقابل 13.1% في مايو 2025.

بعد فوزه بجائزة أفضل وزير مالية، «كجوك»: نتطلع لتحويل قدراتنا الأفريقية لفرص استثمارية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مصر بقيادتها وقدراتها واقتصادها «ستظل مدخلًا ومنفذًا هامًا لدول أفريقيا للسوق الأوروبية والآسيوية»، موضحًا أنه يجب أن نتحدث دائمًا بصوت واحد داعم لأفريقيا في كل المحافل العالمية من أجل تلبية احتياجاتها التنموية؛ أخذًا فى الاعتبار أن مصيرنا واحد، وأننا سنكتب معًا مستقبل أفريقيا برؤية أكثر استجابة لتحدياتنا وطموحاتنا المشتركة.

قال كجوك، لقمة أفريقيا ٢٠٢٥ بلندن، بحضور عدد كبير من القيادات الأفريقية في المجالات الاقتصادية والسياسية، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل وزير مالية بالقارة السمراء، إننا نتطلع لتحويل قدراتنا الأفريقية الهائلة إلي فرص استثمارية واعدة، تدفع جهود النمو والتنمية، لافتًا إلى أن الاقتصاد العالمي يشهد تحولات جوهرية، تفرض علينا إعادة ترتيب الأولويات القارية.

سنعمل مع شركائنا الأفارقة على بناء اقتصادات أكثر تنافسية

أوضح أن القطاع الخاص الأفريقي لابد أن يلعب دورًا مؤثرًا في تحقيق التكامل الاقتصادي والتنموي، وأن يقود النشاط الاقتصادى، مشددًا على أننا سنعمل مع شركائنا الأفارقة على بناء اقتصادات أكثر تنافسية وقدرة على النمو المستدام، إذ ينبغي أن نتشارك معًا في إرساء دعائم بيئة جاذبة للاستثمار في أفريقيا.

المنصور الدولية ترفع أسعار سجائر دفيدوف وتايم

ارتفاع أسعار السجائر، أعلنت شركة المنصور الدولية للتوزيع، رفع أسعار منتجاتها من السجائر "تايم أحمر - أزرق - سيلفر ” وتايم " أحمر - أزرق ، دافيدوف.



على النحو التالي طبقا للمستند الذى حصلت عليه فيتو:

تايم “أحمر - أزرق - سيلفر ” بأنواعها تباع بعد الزيادة بـ 53 جنيها



تايم “أحمر - أزرق” بأنواعها وتباع بعد الزيادة بـ 53 جنيها

دافيدوف بأنواعها “ كلاسيك - جولد - وايت - سليمز” بـ 97 جنيها.



حسن عبد الله يستقبل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لبحث التعاون المشترك

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، بمقر البنك، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يضم مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك، ومايك تايلور، مدير المؤسسات المالية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وهاشم عبد الحكيم، نائب رئيس مكتب البنك في مصر ورئيس تمويل قطاع المؤسسات، ودومينيك نجار، مصرفي رئيسي للمؤسسات المالية بالبنك، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

بحث سبل التعاون بين المركزي المصري والأوروبي لإعادة الإعمار

وخلال اللقاء، تم الترحيب بالمدير التنفيذي الجديد مارك ديفيس، كما تم استعراض أطر التعاون القائمة بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تُعد من الركائز الأساسية لتعزيز الشمول المالي بين جميع فئات المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام.

جهود مكثفة لإصلاح خطوط الألياف الضوئية المتضررة حول سنترال رمسيس

واصلت فرق الصيانة والفنيون بالشركة المصرية للاتصالات، جهودهم اليوم الأربعاء، في أعمال إصلاح خطوط الألياف الضوئية (الفايبر) المتضررة حول سنترال رمسيس، والتي تضررت بشكل كبير جراء الحريق الذي اندلع في المبنى الكائن وسط القاهرة وامتد لعدة طوابق، ما أثر على بعض خدمات الاتصالات.

خطوط الألياف الضوئية المتضررة حول سنترال رمسيس

وتكثف فرق الصيانة عمليات جهودها في فحص الكابلات وإعادة تأهيل المسارات البديلة لضمان عودة الخدمات بشكل كامل في أسرع وقت ممكن.

ووضعت وزارة الاتصالات، خطة عاجلة بعد الأضرار التي لحقت بكبلات تغذية خدمة الإنترنت وعلب التغذية، عبر تبديل الكابلات المتضررة وعلب التغذية التالفة، وحفر الأرض حول سنترال رمسيس لإنشاء علب أغذية جديدة ووصلات كابلات للرفع من قدرة السنترال وعلاج المشكلات التي لحقت بخدمات الإنترنت بشكل سريع.

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

أسعار الفراخ البيضاء

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 80.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 68 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الفراخ البلدي

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 120.8 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

بزيادة 4 جنيهات، ارتفاع أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن



أسعار البيض اليوم، سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا جديدًا في سعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر، سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة.

ارتفاع أسعار كرتونة البيض الأبيض والأحمر

وسجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر والأبيض ارتفاعات جديدة في بورصة الدواجن؛ إذ تراوحت الارتفاعات بين جنيه و4 جنيهات، مقابل استقرار سعر كرتونة البيض البلدي.

أسعار كرتونة في الأسواق اليوم

«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء الموافق 9 يوليو 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع البيض بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

أسعار البيض الأبيض اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، بين 119 جنيها و125 جنيها، بارتفاع 4 جنيهات عن سعرها السابق.

سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم في محال الجملة

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 121 إلى 127 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

أسعار البيض الأحمر اليوم في بورصة الدواجن

تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 125 إلى 126 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.

وزير الطاقة الإماراتي: الأسواق بحاجة ماسة إلى النفط رغم زيادة إنتاج أوبك+

قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الأربعاء، إن الأسواق تحتاج بشدة إلى النفط، نظرًا لاستيعابها زيادات إنتاج «أوبك+» دون ارتفاع المخزونات.

زيادة إنتاج أوبك من النفط

وبحسب وكالة رويترز، فإن «أوبك+»، التي تضخ نحو نصف النفط على مستوى العالم، تخفض إنتاجها منذ عدة سنوات لدعم السوق، لكنها تراجعت عن هذا المسار خلال العام الجاري لاستعادة حصتها السوقية، وفي ظل مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المجموعة بضخ المزيد من النفط للمساعدة في إبقاء أسعار البنزين منخفضة.

وأضافت أن «أوبك+» بدأت التراجع عن التخفيضات البالغة 2.17 مليون برميل يوميًا في أبريل الماضي، بزيادة قدرها 138 ألف برميل يوميًا، وأعقب ذلك زيادات شهرية قدرها 411 ألف برميل يوميًا في مايو ويونيو الماضيين، ويوليو الجاري، كما اتفقت المجموعة، السبت الماضي، على زيادة قدرها 548 ألف برميل يوميًا لشهر أغسطس القادم.

الاتصالات: تصريحات الوزير حول زيادة كفاءة الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس تم اجتزاؤها

أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التصريحات المتداولة للدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول زيادة كفاءة الإنترنت بعد حريق سنترال رمسيس تم اجتزاؤها من سياقها وتغيير معناها.

كفاءة شبكة الإنترنت

وأضافت الوزارة، أن الوزير أشار أمام أعضاء لجنة الاتصالات بمجلس النواب إلى "كفاءة شبكة الانترنت بعد حريق سنترال رمسيس بالرغم من استقبال الشبكة أحمالا وكثافات فوق المعتاد "فالوزير تحدث من منظور تقنى يستخدمه المتخصصون فى مجال الاتصالات لقياس كفاءة الإنترنت بعد تعرضه لأي حادث يؤثر على كفاءته.

نص كلمة وزير الاتصالات أمام مجلس النواب

وفيما يلى نص تصريحات الدكتور عمرو طلعت فى تعليقه على حريق سنترال رمسيس أمام لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "ربما ثار رأى أن كل منظومة المعلوماتية فى مصر معلقة على سنترال رمسيس ومرتبطة ارتباطا كليا بسنترال رمسيس وأنه إذا انهار سنترال رمسيس تنهار خدمة المعلوماتية فى مصر والحقيقة أن هذا الكلام لا علاقة له بالصحة نهائيًا.. سنترال رمسيس عنصر رئيسى مهم فى منظومة تشمل العديد من السنترالات مربوطة ببعضها البعض بشبكة بالغة التعقيد لأنها بنيت على سنوات طويلة تخدم 120 مليون مشترك محمول و15 إلى 20 مليون منزل إنترنت ثابت، والدليل أن الخدمة استمرت بعد انهيار سنترال رمسيس فإذا كان سنترال رمسيس الذي هو عمود وعماد الإنترنت فى مصر وانهار لما كان يمكن لتلك المناقشات أن تجرى ولكنها جرت على الإنترنت لأنه يعمل ويعمل بكفاءة بل كفاءاته زادت لأنه استقبل أحمال وكثافات فوق المعتاد".

البورصة ترتفع مليار جنيه في أول تداولاتها عقب حريق سنترال رمسيس



ارتفعت معظم مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملاتها بعد عودة التداولات لطبيعتها عقب حادث حريق سنترال رمسيس، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.355 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجي إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 33152 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 41293 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14893 نقطة.

وهبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 10090 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 13654 نقطة، وارتفع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 3483 نقطة.

المشاط: مصر تتبنى استراتيجية وطنية للهجرة ترتكز على تحقيق التنمية المستدامة



ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية للحفل الختامي لمشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل»، والذي يأتي في إطار برنامج «تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة في مصر (ERMC)، وهو أحد البرامج المحورية في إطار التعاون بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، وشارك في الفعالية باسل رحمي، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وممثلي الجهات ذات الصلة من الاتحاد الأوروبي والوزارات المعنية والمحافظات.

الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن مشروع «معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية من خلال المشروعات كثيفة العمالة والتشغيل» يمثل ترجمة فعلية لالتزامنا المشترك مع الاتحاد الأوروبي بدعم التنمية الشاملة، وتعزيز فرص العمل اللائق، والتصدي للأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، وتم تنفيذ هذا المشروع من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) بتمويل يبلغ ٢٧ مليون يورو، بعشرة محافظات هي: المنيا، أسيوط، الدقهلية، البحيرة، الشرقية، الفيوم، الغربية، القليوبية، كفر الشيخ، والأقصر.

إي آند مصر تكشف موقف الخدمات الصوتية ونقل البيانات بعد حريق سنترال رمسيس

كشفت إي آند مصر عن عودة خدمات الشركة الصوتية وخدمات نقل البيانات لمعدلاتها الطبيعية وذلك بعد أن كانت الخدمات قد تأثرت نتيجة حريق سنترال رمسيس.



عودة الخدمات المالية

وكانت خدمات إي آند كاش وخدمات التكنولوجيا المالية عادت أمس حيث تعمل بشكل طبيعي فى الوقت الراهن، كما أن تطبيق ماي إي آند يعمل بشكل كامل.

وعادت محافظ الكاش الخاصة بشركات المحمول إلى الانتظام فى العمل مرة أخرى، صباح اليوم، بعد أن تأثرت خدمات محافظ الكاش، أمس، نتيجة حريق سنترال رمسيس الذى تسبب فى انقطاع خدمة الكاش لدى عدد كبير من المستخدمين فى مصر.

حسن الخطيب: مصر تولي اهتماما كبيرا بجذب الاستثمارات في الصناعات الغذائية والمشروبات

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ستيفين كيهيو، نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس الشؤون الخارجية بمجموعة ببسيكو العالمية والوفد المرافق له، وذلك لبحث مشروعات الشركة الحالية وخططها المستقبلية بالسوق المصري.

قطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات

وأكد الوزير أن مصر تولي اهتمامًا كبيرا بجذب الاستثمارات في قطاعات الصناعات الغذائية والمشروبات، انطلاقًا من موقعها الجغرافي المتميز وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والعربية، مشيرًا إلى أن الحكومة تواصل العمل على تطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط الإجراءات، بما يعزز تنافسية السوق المصري ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تراجع التضخم لأول مرة منذ 3 أشهر إلى 14.4% خلال شهر يونيو 2025

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: إن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية، بلغ (258.1) نقطة لشهر يونيو 2025، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره (-0.1%) عن شهر مايو 2025.

ترجع أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-1.0%).. هذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%).

يضاف إلى ذلك مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%).

وأيضًا مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%).

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.4%) لشهر يونيو 2025 مقابل (16.5%) عن شهر مايو 2025.

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