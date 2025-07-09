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اقتصاد

قفزة في البلدي وانخفاض كبير في البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

أسعار الفراخ اليوم،
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

سعر الفراخ اليوم، سجلت أسعار الفراخ تباينًا ملحوظًا في الأسواق، اليوم الأربعاء، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

أسعار الفراخ اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية. 

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء

وعن  سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 80.2 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 68 جنيهًا إلى 120 جنيها للكيلو للمستهلك. 

أسعار الفراخ البلدي 

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الأربعاء، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 120.8 جنيه للكيلو للمستهلك، بارتفاع 5 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 95 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في البورصة

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر الفراخ البيضاء من 65 إلى 66 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي في المزرعة 

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 104 جنيهات إلى 105 جنيهات.

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الدواجن ومشتقاتها من البانيه والصدور والدبوس

وعن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء  في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

أسعار الفراخ اليوم

  • بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 140 جنيه إلى 230 جنيهًا.
  • بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو  نحو 135 جنيهًا.
  • بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 100 جنيه.
<strong>أسعار الفراخ اليوم، فيتو</strong>
أسعار الفراخ اليوم، فيتو

سعر البانيه

  • بلغ سعر كيلو البانيه طازج نحو 240 جنيهًا.
  • بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 130 جنيهًا.
  • بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

 

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