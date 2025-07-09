أسباب تراجع معدل التضخم في مصر إلى 14.4% خلال يونيو 2025

كشف التقرير الشهرى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن أسباب تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية إلى (258.1) نقطة لشهر يونيو 2025، مسجلًا بذلك انخفاضًا قدره (-0.1%) عن شهر مايو 2025.



أسباب تراجع معدل التضخم

وأوضح الجهاز، أن تراجع معدل التضخم الشهرى خلال شهر يونيو، نتيجة انخفاض مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-1.0%)، بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.1%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (0.5%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.2%).

مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%)، مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%).

معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية

سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (14.4%) لشهر يونيو 2025 مقابل (16.5%) عن شهر مايو 2025.

وسجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضًا قدره (-1.1%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-3.8%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-1.0%)

ارتفاع عدد من السلع الأخرى كالتالى:

- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)

- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.1%)

- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.1%)،

-ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.2%)

- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (0.5%)

- ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.4%)،

-ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (0.7%).



سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعًا قدره (0.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.2%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة الاحذية بنسبة (1.1%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (0.6%).

سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (1.0%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (1.4%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (2.2%).

وسجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (0.3%).

وسجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والاجهزة والمعدات الطبية بنسبة (0.3%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.4%).

وسجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (0.1%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.8%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (0.2%).

وسجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.2%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (1.0%).

وسجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (0.6%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (1.0%).

وسجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (0.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.3%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (3.2%) .

ويعرف التضخم بأنه التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة. فهو يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها في معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.

خفض مستويات التضخم

ويعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبًا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.

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