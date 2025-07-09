الأربعاء 09 يوليو 2025
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أخبار مصر

حريق سنترال رمسيس، مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء ووزير الاتصالات بعد قليل

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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حريق سنترال رمسيس، يعقد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد قليل، مؤتمرا صحفيا والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الإدارية الجديدة على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي. 

وفي بداية اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب رئيس مجلس الوزراء الوقوف دقيقة؛ حدادا على أرواح شهداء حادث الطريق "الدائري الإقليمي"، وحريق مبنى "سنترال رمسيس".

 وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء، متوجها للمولى ــ عز وجل ــ  بالدعاء بأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

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حريق سنترال رمسيس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عمرو طلعت وزير الاتصالات اجتماع الحكومة الإسبوعي

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