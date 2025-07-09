حسن عبد الله يستقبل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لبحث التعاون المشترك

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، بمقر البنك، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يضم مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك، ومايك تايلور، مدير المؤسسات المالية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وهاشم عبد الحكيم، نائب رئيس مكتب البنك في مصر ورئيس تمويل قطاع المؤسسات، ودومينيك نجار، مصرفي رئيسي للمؤسسات المالية بالبنك، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

بحث سبل التعاون بين المركزي المصري والأوروبي لإعادة الإعمار

وخلال اللقاء، تم الترحيب بالمدير التنفيذي الجديد مارك ديفيس، كما تم استعراض أطر التعاون القائمة بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تُعد من الركائز الأساسية لتعزيز الشمول المالي بين جميع فئات المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام.

وأشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت مؤخرًا والتي كان لها أثرًا إيجابيًا علي المؤشرات الاقتصادية.

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