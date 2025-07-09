الأربعاء 09 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

حسن عبد الله يستقبل وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لبحث التعاون المشترك

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، بمقر البنك، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، يضم مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك، ومايك تايلور، مدير المؤسسات المالية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، وهاشم عبد الحكيم، نائب رئيس مكتب البنك في مصر ورئيس تمويل قطاع المؤسسات، ودومينيك نجار، مصرفي رئيسي للمؤسسات المالية بالبنك، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين.

بحث سبل التعاون بين المركزي المصري والأوروبي لإعادة الإعمار

وخلال اللقاء، تم الترحيب بالمدير التنفيذي الجديد  مارك ديفيس، كما تم استعراض أطر التعاون القائمة بين البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مختلف المجالات، وسبل تطويرها خلال الفترة المقبلة، خاصة في مجال المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، التي تُعد من الركائز الأساسية لتعزيز الشمول المالي بين جميع فئات المجتمع وتحقيق التنمية الاقتصادية والنمو المستدام.

وأشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية التي تمت  مؤخرًا والتي كان لها أثرًا إيجابيًا علي المؤشرات الاقتصادية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إعادة الإعمار والتنمية الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك الاوروبي لاعادة الاعمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البنك المركزى البنك المركزى المصرى المشروعات متناهية الصغر بنك المركــزي المصـري حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله محافظ البنك المركزي محافظ البنك المركزي محافظ البنك المركزي المصري

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

إبراهيم سعيد باكيا بعد خروجه من السجن: "أدعي لأولادي ولا أدعي عليهم" (فيديو)

مدبولي يكشف عن إجراء جديد بعد حوادث الطريق الدائري الإقليمي

رئيس الوزراء يكشف مفاجأة بشأن سنترال رمسيس بعد الحريق

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

لاعب الأهلي يظهر في تدريبات النجم الساحلي رغم عدم إعلان الصفقة

اللاعب يرحب ولكن، أسباب تعطل صفقة انتقال مصطفى محمد للأهلي

8 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء، تعرف عليها

خدمات

المزيد

انخفاض سعر الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025 (آخر تحديث)

بزيادة 4 جنيهات، ارتفاع أسعار بيض المائدة اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض واستقرار البط اليوم الأربعاء 9 يوليو 2025

آخر تطورات سعر السكر اليوم الأربعاء 9-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الزغاريد في المنام وعلاقتها بقدوم السعادة والفرح

تفسير رؤية الكلاب السوداء في المنام وعلاقتها بتجاوز الأزمات

خروجها علامة خطيرة لقرب يوم القيامة، علي جمعة يكشف مكان ظهور الدابة

المزيد
الجريدة الرسمية