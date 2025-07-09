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اقتصاد

البورصة المصرية تعاود التداول.. توقعات متباينة بعد استئنافها وتعافي الاتصالات

مؤشرات البورصة المصرية،
مؤشرات البورصة المصرية، فيتو

البورصة المصرية، تتجه أنظار المستثمرين اليوم الأربعاء إلى البورصة المصرية مع عودة التداولات الكاملة بعد استقرار خدمات الإنترنت والاتصالات، في أعقاب أزمة حريق سنترال رمسيس، التي ألقت بظلالها على جلسة الاثنين والثلاثاء، وتسببت في توقف مؤقت للمنظومة.

تحركات قوية خلال جلسة اليوم 

ويتوقع محللون بسوق المال، أن يشهد السوق تحركات قوية خلال جلسة اليوم، خاصة بعد حالة الهدوء النسبي التي غلبت على تداولات أمس الثلاثاء.

 ويُرجح أن تبدأ مؤشرات البورصة في استعادة جزء من خسائرها، مدعومة بتحسن الأداء الفني لعدد من الأسهم القيادية، وعودة السيولة تدريجيًا إلى السوق.

المؤشر الرئيسي “EGX30”

ويرى خبراء أن المؤشر الرئيسي "EGX30" قد يستهدف مستويات مقاومة قرب حاجز 27,000 نقطة، في حال استمرت موجة الشراء المؤسسي، بينما يُنتظر من مؤشر "EGX70" للأسهم الصغيرة والمتوسطة أن يعكس بعض الزخم الصعودي إذا تحسنت معنويات المستثمرين الأفراد.

حركه تعاملات قطاعات البورصة 

وعلى صعيد القطاعات، من المرجح أن تشهد أسهم الاتصالات والتكنولوجيا نشاطًا ملحوظًا، بعد عودة الخدمات بشكل شبه كامل، إلى جانب قطاع البنوك الذي يُتوقع أن يجذب تعاملات المؤسسات. 

كما قد تظهر فرص انتقائية في قطاعي الأغذية والعقارات، مع ترقب المستثمرين لإفصاحات الشركات النصف سنوية.

حالة الحذر مسيطرة على بعض المتعاملين

في الوقت نفسه، يُنتظر أن تظل حالة الحذر مسيطرة على بعض المتعاملين، خاصة في ظل استمرار التخوف من تأثيرات فنية أو لوجستية متبقية من أزمة الحريق.

بيان من البورصة المصرية بشأن استئناف التداول بعد أزمة حريق سنترال رمسيس

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جلسة اليوم حاسمة في تحديد اتجاهات السوق 

وتبقى جلسة اليوم حاسمة في تحديد اتجاهات السوق خلال النصف الثاني من الأسبوع، وسط تفاؤل مشروط بمدى استقرار الأوضاع التقنية، وثقة المستثمرين في استمرار انسيابية التداول دون أزمات جديدة.

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