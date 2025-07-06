وزير الاستثمار يشارك في وضع حجر الأساس لمصنع البرم بشركة KCG بالعاشر من رمضان

شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في فعاليات وضع حجر الأساس لمصنع البرم الجديد بشركة KCG للمنسوجات بالعاشر من رمضان.

وأكد الوزير أن التوسعات الجديدة للشركة تعكس الثقة المتزايدة للمستثمرين الأجانب في السوق المصري، وتبرهن على قدرة مصر على جذب الاستثمارات النوعية في مجالات التصنيع ذات القيمة المضافة، ويدعم خطط الدولة للتوسع في التصدير.

وأشار إلى أن استثمارات شركة كي سى جى تمثل نموذجًا ناجحا للتعاون الصناعي بين مصر وتركيا، وتأتي في إطار العلاقات الاقتصادية المتميزة بين البلدين.

إطلاق مصنع إنتاج الـPOY

وأوضح «الخطيب» أن الوزارة حريصة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركة لتسهيل تنفيذ استثماراتها فى مصر، لا سيما مع التوجه نحو إطلاق مصنع إنتاج الـPOY ضمن خطط المرحلة المقبلة، بما يرسخ مكانة مصر كمركز صناعي في المنطقة.

وأضاف الخطيب أن هذه التوسعات ستسهم في خلق المزيد من فرص العمل، وتوفير منتجات عالية الجودة، مؤكدًا أن مصر ماضية في دعم كافة المستثمرين الجادين، وتوفير بيئة استثمارية محفزة ومستقرة.

ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة المصرية حريصة على توفير بيئة استثمارية محفزة للمستثمرين الجادين، وتقديم كافة أوجه الدعم لتوسيع استثماراتهم، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة والقدرة التصديرية، مشيدًا بالنجاحات التي حققتها شركة كى سى جى ومساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وقد اطّلع الوزير على خطة الشركة التوسعية، والتي تعد نموذجا ناجحا للاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الغزل والنسيج.

إنتاج الستائر الجاهزة والمفروشات والتصدير لأوروبا والولايات المتحدة والصين

جدير بالذكر ان شركة KCG تعمل في مصر منذ عام 2007 بنظام المناطق الحرة الخاصة، وتقام على مساحة 220 ألف متر مربع، وتختص بإنتاج الستائر الجاهزة والمفروشات بدءًا من مرحلة الغزل، ويتم تصدير كامل الإنتاج إلى أوروبا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين.

ويبلغ حجم صادرات الشركة نحو 65 مليون دولار سنويًا، بإجمالي استثمارات تُقدّر بـ 75 مليون دولار، كما توفّر الشركة نحو 1600 فرصة عمل، وتنتج لصالح كبرى العلامات التجارية العالمية.

وتبلغ المساحة المضافة حديثًا للتوسعات 15 ألف متر مربع، وتشمل خمسة خطوط إنتاج رئيسية تتضمن خطًا لإنتاج خيوط البوليستر، وخطًا لإنتاج النسيج، وخطا للصباغة، بالإضافة إلى خط للتطريز.

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