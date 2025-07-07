لهو يتحول لمأساة، مصرع طفلتين في مياه بحر يوسف ببني سويف

شهدت محافظة بني سويف واقعة مأساوية مؤلمة، حيث لقيت طفلتان مصرعهما غرقًا في مياه ترعة بحر يوسف، أثناء لهوهما بالقرب من حافة المياه بقرية عزبة خليل التابعة لمركز سمسطا جنوب غربي المحافظة، وسط حالة من الحزن خيمت على الأهالي.

بلاغ غرق طفلتين ببني سويف

وكانت مديرية أمن بني سويف، تلقت إخطارًا من مستشفى سمسطا المركزي يفيد بوصول جثتين لطفلتين في حالة وفاة تامة، وهما: "جنة. م. ع" 5 سنوات، و"رحيل. م. ج" 4 سنوات، من سكان عزبة خليل بدائرة المركز، وكشفت التحريات والمعاينة الأولية أن الطفلتين كانتا تلهوان قرب ترعة بحر يوسف، قبل أن تنزلق أقدامهما ويسقطا في المياه، ليجرفهما التيار في لحظات دون أن يتمكن أحد من إنقاذهما.

وأشارت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن بني سويف، إلى أن الحادث وقع في غفلة من أسرتيهما، حيث خرجت الطفلتان للعب بجوار البحر المجاور للمنزل، وحدثت الكارثة حين فقدتا توازنهما وسقطتا في المياه، وسط ذهول الأهالي الذين هرعوا إلى المكان فور اكتشاف الواقعة.

انتشال جثتي طفلتين ببني سويف

وفور تلقي البلاغ، انتقلت قوات الشرطة إلى موقع الحادث، وتم الدفع بقوة من الإنقاذ النهري، التي تمكنت من انتشال الجثتين بعد جهود مكثفة، وتم نقل الطفلتين بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى سمسطا المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وقد باشرت النيابة العامة ببني سويف التحقيق في الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، كما صرحت بدفن الجثتين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، في مشهد مؤلم خيّم بالحزن على القرية بأكملها.

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