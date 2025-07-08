أخبار الاقتصاد اليوم: تعليق التداول بالبورصة المصرية، ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية، عودة جميع خدمات البنك التجاري الدولي للعمل، تراجع أسعار اللحوم بالمحال التجارية

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



ارتفاع سعر صرف الدولار في البنك المركزي والبنوك المصرية

سعر الدولار أمام الجنيه، ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي والبنوك الرئيسية، حيث ارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه بنحو 3 قروش بختام حركة التعاملات اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.

ويعد الدولار العملة المسيطرة على الاحتياطات النقدية في العالم، والأكثر استخدامًا في المعاملات الدولية، حتى إن دولًا عدة خارج الولايات المتحدة تتخذه كعملة رسمية لها، فيما تحتل “العملة الخضراء” في غيرها مكانة شعبية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-49.61 جنيها للشراء.

-49.75 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.63 جنيها للشراء.

-49.73 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-49.63 جنيها للشراء.

-49.73 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-49.63 جنيها للشراء.

-49.73 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-49.63 جنيها للشراء.

-49.73 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-49.63 جنيها للشراء.

-49.73 جنيها للبيع.



وزير الاتصالات: نعمل على استعادة الخدمات في المنطقة المحيطة بسنترال رمسيس

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، سنترال رمسيس لم يعد صالحا للاستخدام في الوقت الحالي حتى تتم أعمال التبريد عقب إخماد الحريق الذي اندلع عصر أمس داخله.

وأضاف وزير الاتصالات فى تصريحات صحفية أنه تم تحويل حركة البيانات والخدمات الصوتية على عدد من السنترالات الرئيسية الأخرى، مضيفا أن البورصة ليس لديها مشكلات تكنولوجية لكنها رأت أنه من باب التحوط عدم ممارسة أعمالها لتحقيق تكافؤ الفرص بين المتعاملين.

وأشار إلى أنه جار العمل على استعادة الخدمات في المنطقة المحيطة بسنترال رمسيس.

حريق سنترال رمسيس اختبارًا حقيقيًا للبنية التحتية الرقمية

وأكد الدكتور إسلام نصر الله، خبير التحول الرقمي، أن تعامل الحكومة والشركة المصرية للاتصالات مع حادث حريق سنترال رمسيس يعكس مستوى عال من الاحترافية والجاهزية الفنية، مشيرًا إلى أن ما حدث يُعد اختبارًا حقيقيًا للبنية التحتية الرقمية التي تم تطويرها خلال السنوات الماضية.

تفعيل الخطة البديلة

وأوضح نصر الله أن فرق الطوارئ تحركت على الفور، وتم تفعيل الخطة البديلة بتحويل الخطوط والخدمات إلى سنترال منيل الروضة، وهو ما ساهم في تقليل آثار الحريق، رغم ما شهده بعض المواطنين من بطء في استعادة الخدمة الكاملة، قائلًا: "كان من الطبيعي أن يشعر المواطنون بالأزمة نظرًا لضخامة الحريق وصعوبة السيطرة عليه؛ ما أدى إلى طول المدة النسبي في نقل الخدمة، لكن يجب أن نُدرك أن الحريق لم يكن بسيطًا، بل وقع في مركز رئيسي يُعد شريانًا حيويًا لشبكة الاتصالات على مستوى الجمهورية".

وأشار إلى أن سنترال رمسيس يضم أحد أكبر مراكز حفظ البيانات (Data Centers) التابعة للشركة المصرية للاتصالات، وأن السيطرة على الحريق وبدء استعادة التشغيل في غضون ساعات قليلة يُعد إنجازًا تقنيًا يستحق الإشادة، مضيفًا: "ما قامت به الفرق الفنية بالشركة خلال وقت قياسي هو مثال واضح على كفاءة الكوادر المصرية وقدرتها على التعامل مع الأزمات وفقًا لأعلى معايير السلامة والتقنية".

وأوضح في ظل حجم الحريق وتعقيداته، فإن نجاح فرق الطوارئ في تفعيل خطة بديلة وتحويل الخدمة إلى سنترال آخر خلال ساعات قليلة، يُعد إنجازًا بكل المقاييس، خاصة أن مثل هذه العمليات تتطلب تجهيزات معقدة ومهارات فنية متقدمة، وإجراءات دقيقة لتأمين استمرارية الخدمة وتفادي فقدان البيانات أو توقف الاتصالات بالكامل.

وأضاف الدكتور إسلام نصر الله أنه يجب أن نتذكر أنه في أوقات سابقة، كانت مجرد انقطاعات كهربائية محدودة تؤثر بشكل كبير على الإنترنت وخدمات الاتصالات، فما بالنا بحريق كبير بهذا الحجم وفي قلب مركز رئيسي؛ لذا فإن سرعة الاستجابة والنجاح في إعادة الخدمات تدريجيًا بهذا الشكل يُظهر حجم التطور الذي شهدته البنية التحتية خلال السنوات الأخيرة.

مصدر مطلع بالبورصة يكشف حقيقة عودة التداول غدا الأربعاء



البورصة المصرية، أكد مصدر مطلع بالبورصة المصرية ل"فيتو" ردا على توقعات بعودة التداول غدا بالبورصة المصرية أنه حتي الآن لم يتم التحديد بشكل واضح عن عودة التداول غدا الأربعاء وسيتم إصدار بيان رسمي من إدارة البورصة فى وقت لاحق وذلك بعد عودة خدمات الانترنت وانتظام خطوط الربط بين البورصة ومصر المقاصة، ونجاح اختبارات الانتقال لخطوط الاتصال البديلة منذ مساء الأمس.



أكدت البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، عدم صحة ما نشر بشأن وجود مشاكل في خطوط الربط بين المؤسستين، وأعادت المؤسستان التأكيد على انتظام خطوط الربط بين المؤسستين ونجاح اختبارات الانتقال لخطوط الاتصال البديلة منذ مساء الأمس.

وأكدت شركة مصر للمقاصة على عدم انقطاعها عن تقديم أي من خدماتها للمتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها، وأنها أتمت تسويات عمليات الأمس بشكل طبيعي في موعدها وأنه جاري تسوية العمليات التي حل موعد تسويتها اليوم في مواعيدها المقررة من خلال خطوط الربط القائمة مع أمناء الحفظ وبنوك المقاصة دون اضطراب.

وكانت البورصة المصرية قد أعلنت أنها قررت تعليق التداول بالبورصة اليوم، الثلاثاء الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٥، بسبب تأثر الخدمات بحريق سنترال رمسيس الذي اندلع أمس، قائلة: “يأتي ذلك في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الاطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول، وحرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف، وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين”.

عودة جميع خدمات البنك التجاري الدولي للعمل بانتظام

عادت جميع الخدمات البنكية للعمل بانتظام في بنك التجاري الدولي CIB.وانتظمت عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنك التجاري الدولي CIB وكذلك التحويلات اللحظية علي انستاباي.

ومن جانب آخر يتساءل العديد من عملاء البنوك عن مصير سداد أقساط القروض وكروت الائتمان الخاصة بهم، والتي حان موعدها أمس واليوم، وحالت الظروف الحالية بسبب حريق سنترال رمسيس في إتمام عملية السداد في موعدها.

وفي السياق ذاته قال محمد الإتربي، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى واتحاد المصارف العربية واتحاد بنوك مصر، فى تصريحات له: إن هناك مرونة فى بعض الحالات لسداد أقساط القروض وكروت الائتمان خلال الفترة الحالية، مع تأثر الخدمات نتيجة حريق سنترال رمسيس.

كما أفادت مصادر مصرفية عديدة في البنوك أنه صدرت التعليمات بدراسة الأمر في كثير من حالات السداد الخاصة بقروض وكروت الائتمان التي كانت مقررة خلال فترة التعطل للخدمات بشكل إجباري نتيجة حريق سنترال رمسيس وسيتم التعامل معه وفق المتاح من التسهيلات.

وشهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من البيانات العاجلة، بعد حادث حريق سنترال رمسيس، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هجوما عنيفا على الحكومة، وسط مطالب بإقالتها.

وقال محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب: "عايز الحكومة تنام وتتطمن، مفيش فيكم حد هيتحاسب"، متابعا: "أي موظف صغير النيابة هتحقق معاه ويتحاسب، أما الحكومة فمنذ سنوات لم يتم محاسبتها ولن، والدليل ما تم في حادث الطريق الإقليمي".

وحذر النائب، من أن أسرار مصر في سنترال رمسيس، لاسيما وأنه لا يوجد في مصر بيت، إلا وتأثر بحريق سنترال رمسيس، قائلا: "الحكومة أجرمت في حق هذا الشعب، وإن لم يكن هناك لجنة تقصي حقائق سيمر الأمر مرور الكرام"

تعرف على موقف خدمات إي آند مصر، بعد حريق سنترال رمسيس



يبحث كثير من المستخدمين عبر الإنترنت فى مصر عن موقف خدمات إي آند مصر المالية، وهل عادت الخدمات إلى طبيعتها أم مازالت الخدمات متأثرة بسبب حريق سنترال رمسيس.

عادت خدمات إي آند كاش وخدمات التكنولوجيا المالية حيث تعمل بشكل طبيعي فى الوقت الراهن، كما أن تطبيق ماي إي آند يعمل بشكل كامل.

وعادت محافظ الكاش الخاصة بشركات المحمول إلى الانتظام فى العمل مرة أخرى، صباح اليوم، بعد أن تأثرت خدمات محافظ الكاش، أمس، نتيجة حريق سنترال رمسيس الذى تسبب فى انقطاع خدمة الكاش لدى عدد كبير من المستخدمين فى مصر.

ومن جانبه، كان الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أنه خلال 24 ساعة ستكون كافة خدمات الاتصالات عادت بشكل تدريجى، موضحا أنه تم نقل كافة الخدمات إلى أكثر من سنترال لتعمل كشبكة بديلة، ونفى أن تكون مصر معتمدة على سنترال رمسيس فقط كمركز رئيسى لخدمات الاتصالات.

وأضاف الوزير: "لا يوجد سنترال واحد فقط تعتمد عليه مصر وسنترال رمسيس سيظل خارج الخدمة لأيام، ومع ذلك ستعود الخدمات بشكل تدريجى بعد ما تم نقل كافة الخدمات التى توجد فى سنترال رمسيس إلى أكثر من سنترال".

وأوضح أن معظم الخدمات الحيوية تعمل بشكل طبيعى فى أغلب المحافظات مثل النجدة والمطافئ والإسعاف ومنظومة تقديم الخبز والمطارات والموانئ والمرافق الحيوية، وبعض الخدمات فى عدد من المحافظات المحدودة ظهرت بها أعطال يتم التعامل معها لاستعادتها خلال صباح اليوم.

وشدد طلعت على أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول؛ موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإصلاح واستعادة خدمات الاتصالات المتأثرة فى أقرب وقت، وحصر المستخدمين المتضررين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويضهم.

وكان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد تفقد فجر اليوم، مبنى سنترال رمسيس بوسط القاهرة؛ وذلك لمتابعة تداعيات الحادث، وعمليات السيطرة على الحريق، كما اطلع على الجهود المبذولة لاستعادة خدمات الاتصالات التى تأثرت جراء الحريق الذى اندلع عصر أمس داخل السنترال التابع للشركة المصرية للاتصالات، ونتج عنه تأثر بعض خدمات الاتصالات خلال الساعات الماضية.

البورصة ترفض الاعتراض المقدم على نتيجة انتخابات مجلس إدارتها



كشفت البورصة المصرية عن نتيجة لجنة الاعتراضات على نتيجة انتخابات أعضاء مجلس إدارة البورصة المصرية، أو إجراءاتها بدورته (2025 - 2029)

وقررت اللجنة المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 08 /07/ 2025 في الاعتراض المقدم من إسلام محمد نجيب حسين - رئيس مجلس إدارة شركة المنصورة للدواجن.

أولًا: قبول الاعتراض شكلًا لتقديمه في الميعاد.

ثانيًا: وفي الموضوع رفض الاعتراض المقدم على نتيجة وإجراءات الانتخابات على مقعد الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالسوق الرئيسي، ونفاذ القرار الصادر بإعلان نتيجة الانتخابات.

واتساب يضيف ميزة إنشاء خلفيات بواسطة "Meta AI"



بدأ تطبيق المراسلة "واتساب"، المملوك لشركة ميتا، طرح ميزة جديدة لمستخدمي "iOS" تتيح لهم إنشاء خلفيات للمحادثات بمولدة بالمساعد الذكي "Meta AI".



ويمكن للمستخدمين الوصول إلى هذه الميزة الجديدة عبر قسم تخصيص الخلفية في إعدادات سمة الدردشة، حيث سيظهر خيار جديد لإنشاء خلفية باستخدام "Meta AI".

ويؤدي النقر على هذا الخيار إلى فتح حقل إدخال طلب حيث يمكن للمستخدمين وصف الصورة التي يريدونها، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في تحديثات تطبيق واتساب.

ويمكن للمستخدمين إدخال طلبات نصية بسيطة أو مبتكرة، مثل لاما على متن منطاد، وسيقوم "Meta AI" -المعتمد على الذكاء الاصطناعي- بعد ذلك بتفسير الوصف وإنشاء العديد من الخلفيات المتنوعة بناءً على الوصف.

وستُعرض هذه الخلفيات المُولّدة بالذكاء الاصطناعي في واجهة قابلة للتمرير، ما يسمح للمستخدمين بمعاينتها بسهولة قبل الاختيار من بينها.

ويمكن للمستخدمين تصفح النتائج المتاحة والنقر على إحداها لمعرفة كيف ستبدو كخلفية دردشة، وإذا لم تتطابق أي من الصور مع توقعاتهم، فيمكنهم إما إعادة صياغة الوصف الأصلي أو مطالبة "Meta AI" بإنشاء مجموعة جديدة من الصور مباشرةً.

وبمجرد اختيار خلفية، لا يقتصر الأمر على تطبيقها بشكلها الأصلي كما هي فحسب، بل يُقدّم "Meta AI" أيضًا خيار تحسين، يسمح للمستخدمين بتطبيق تعديلات مُحدّدة على الصورة المُختارة.





طريقة فتح حساب بنكي لاستلام أرباح اليوتيوب والفيس

يبحث العديد من الراغبين في صناعة المحتوى على منصات اليوتيوب والفيسبوك عن طريقة وتفاصيل فتح حساب بنكي يمكن من خلاله تحويل الأرباح الخاصة بهم.

وأوضح العديد من المصرفيين أن الأفضل هو فتح حساب توفير بالعملة الأجنبية (مثل الدولار الأمريكي) لتجنب خسائر التحويل من العملات.

كما يفضل اختيار بنك يوفر خدمة استقبال الحوالات الدولية بسهولة وبتكلفة منخفضة.

و هناك عدة خطوات مهمة في حساب البنك بغرض استقبال ارباح اليوتيوب والفيس بوك لعل أهمها ربط الحساب بمنصة AdSense لضمان تسلم الأرباح بشكل صحيح.

خطوات ربط الحساب البنكي بمنصة AdSense

- تسجيل الدخول إلى حسابك على Google AdSense.

- الذهاب إلى قسم "المدفوعات"، ثم "معلومات الدفع".

-اختيار "إدارة طرق الدفع"، ثم "إضافة طريقة دفع".

- تحديد "التحويل الإلكتروني إلى حساب مصرفي".

- إدخال معلومات الحساب البنكي بدقة كما هو مسجل في البنك.

-تأكيد البيانات والضغط على "متابعة".

وبمجرد وصول الأرباح إلى الحد الأدنى المطلوب للدفع، ترسل تلقائيا في دورة الدفع الشهرية التالية.

يبحث العديد من عملاء البنك الأهلي عن الحد الأدنى لفتح حساب الدولار واحتساب العائد.

وقال البنك الأهلي أن الحد الأدنى لفتح الحساب 100 (دولار أمريكي- يورو- جنيه استرليني) بدورية عائد سنوي ومتوفر في جميع الفروع.

وقال البنك أن من يحق لهم فتح الحساب المصري والأجنبي والقاصر (باسمه تحت الولاية أو الوصاية أو الهبة ).

وتشمل قائمة الأوراق المطلوبة لفتح حساب الدولار في البنك الاهلي مايلي:

نسخة من بطاقة الهوية / جواز السفر

شهادة الميلاد للقصر

مميزات اخري

يتمتع العميل بعائد علي مدخراته بالعملة الاجنبية.

الخدمات المصرفية عبر الإنترنت.

حساب مشترك



تراجع أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في المحال التجارية

أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء، تباينت أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، مع تقديم عدد منها عروض وتخفيضات على أسعار اللحوم بهدف زيادة المبيعات خلال هذه الفترة، وتراوحت التخفيضات على أسعار اللحوم اليوم بين 12 و20%.

وتستعرض «فيتو» سعر اللحوم اليوم الثلاثاء في المحال التجارية والسلاسل الغذائية، إضافة إلى سعر مشتقاتها، التي جاءت كالأتي:

بلغ سعر كيلو كفتة شوي نحو 340 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو دوش بقري نحو 395 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو لحم ضاني للفتة نحو 450 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو سن بقري نحو 455 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كفتة ضاني شوي نحو 340 جنيهًا. بلغ سعر كيلو لحم مفروم بقري بلدي صافي نحو 500 جنيه. بلغ سعر عرق روستو بقري صافي وزن 3 كيلوات نحو 1665 جنيهًا. بلغ سعر كيلو سجق بقري بلدي نحو 340 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كبدة بقري شرائح نحو 500 جنيه.

بلغ سعر كيلو برجر بقري بلدي نحو 335 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو كفتة بقري نحو 340 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو شاورما بقري نحو 500 جنيه.

بلغ سعر كيلو ممبار محشي أرز نحو 140 جنيهًا. بلغ سعر كيلو انتركوت بقري نحو 500 جنيه. بلغ سعر كيلو إسكالوب صافي مقطع شرائح رفيعة نحو 500 جنيه. بلغ سعر كيلو لحمة موزة فخذة قطع نحو 500 جنيه. بلغ سعر كيلو كباب حلة بقري قطع متوسطة نحو 500 جنيه.



تعليق التداول بالبورصة المصرية اليوم

أعلنت البورصة المصرية أنها قررت تعليق التداول بالبورصة اليوم، الثلاثاء الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٥ بسبب تأثر الخدمات بحريق سنترال رمسيس الذي اندلع أمس، قائلة “ يأتي ذلك في ضوء المستجدات الأخيرة، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة والجهود الكبيرة من كافة الاطراف لتهيئة بيئة مناسبة للتداول، وأن تتمكن شركات السمسرة أن تتواصل بالكفاءة المطلوبة مع كافة أطراف منظومة التداول وحرصا من البورصة المصرية على مصالح كافة الأطراف وعلى تكافؤ الفرص بين المتعاملين ”.





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