الأحد 11 مايو 2025
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اقتصاد

البورصة تكشف شروط المشاركة في انتخابات مجلس إدارتها لدورة 2025 - 2029

رئيس البورصة المصرية،
رئيس البورصة المصرية، فيتو

أعلنت  البورصة المصرية في بيانها الخاص بموعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية من ممثلي الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية والشركات المقيد أسهمها بالبورصة – دورة 2025 /2029، أنه سيتم إجراؤها وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364  لسنة 2024.

 وأوضحت البورصة المصرية  بعض النقاط الهامة كالتالي:
1. تاريخ فتح باب الترشح: 25 / 5 /2025
، وتاريخ غلق باب الترشح: 29 / 5 /2025
2. المشاركة في الانتخابات: 
تكون المشاركة في الانتخابات – ترشيحا وتصويتا – للشركات العاملة في مجال الأوراق والأدوات المالية الأعضاء بالبورصة المصرية، والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصة المصرية.
3. التمثيل في المجلس: 
- الشركات العاملة: 3 أعضاء، من بينهم:
أ‌) عضو واحد على الأقل من شركات السمسرة في الأوراق المالية.
ب‌) عضو واحد على الأقل من غيرها من الشركات العاملة.


- الشركات المقيدة: عضوين، على أن يكون أحدهما ممثلا للشركات المقيدة بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبورصة المصرية.

- يكون ترشح واختيار أعضاء مجلس الإدارة من كل من ممثلي الشركات العاملة والشركات المقيدة بطريق "الانتخاب المباشر".

4. من الشروط الواجب توافرها في الشركات العاملة التي يحق لها ترشيح ممثل عنها في مجلس الإدارة:
- ممارسة النشاط المرخص به خلال الثلاث السابقة على الأقل.
- ألا يكون قد سبق وقف الشركة عن ممارسة النشاط إعمالا لحم المادة (30) من القانون ما لم تنقض سنتان على تاريخ انتهاء مدة الوقف.
- ألا يكون قد سبق صدور قرار ضد الشركة بأي من التدابير المنصوص عليها في المادة (31) من القانون عدا البند (أ) منها، ما لم تنقض سنة على تاريخ تنفيذ التدبير.
- ألا يكون قد سبق حظر استفادة الشركة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها البورصة المصرية بقرار من لجنة العضوية، ما لم تنقض سنة على تاريخ انتهاء مدة الحظر.
- يتم الرجوع لقرار  رئيس مجلس الوزراء رقم 4364  لسنة 2024، لمزيد من التفاصيل.

5. من الشروط الواجب توافرها في الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية التي يحق لها ترشيح ممثل عنها في مجلس الإدارة:

- أن تكون من غير الشركات العاملة.
- أن تكون أوراقها أو أدواتها المالية مقيدة في البورصة المصرية لمدة سنة على الأقل.
- ألا تكون من الشركات المقيدة قيدا مؤقتا عند فتح باب الترشح.
- أن تكون أسهم الشركة مصنفة من الأسهم الأكثر نشاطا وفقا للضوابط التي تعتمدها الهيئة.
- ألا تكون الشركة قد ارتكبت ثلاث مخالفات لقواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية خلال السنة السابقة، ووقع عليها التزام مادي نتيجة ذلك.
- يتم الرجوع لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4364  لسنة 2024، لمزيد من التفاصيل.

6. المجموعة المرتبطة: لا يجوز للشركات العاملة أو الشركات المقيدة، والشركات التابعة لأي منهما، ومجموعاتهم المرتبطة، التقدم بأكثر من مرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة.  

7. من الشروط الواجب توافرها في ممثلي الشركات العاملة والشركات المقيدة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة:
- أن يكون شاغلا لمنصب رئيس مجلس إدارة أو عضوا منتدبا لإحدى الشركات العاملة أو الشركات المقيدة بحسب الأحوال لمدة سنة على الأقل سابقة على تاريخ غلق باب تلقي طلبات الترشح.
- ألا يكون قد صدر ضده أي تدبير باستثناء الإنذار خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ غلق باب تلقي طلبات الترشح.
- يتم الرجوع لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 4364  لسنة 2024، لمزيد من التفاصيل.

8. التصويت: 
- يكون حق التصويت في الانتخابات قاصرا على الشركات العاملة الأعضاء والشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية.
- يكون لكل شركة صوت انتخابي واحد.
-  لا يجوز للشركة تمثيل غيرها عند التصويت.
- يكون التصويت لاختيار أعضاء مجلس الإدارة في جدول واحد لفئة الشركات العاملة وجدول واحد لفئة الشركات المقيدة، وذلك من خلال قيام الشركة التي لها حق التصويت بالاختيار من بين المرشحين الممثلين للفئة التي تنتمي إليها.
- يقتصر الحق في الحضور والتصويت في الانتخابات على رئيس مجلس إدارة الشركة ويجوز له توكيل أحد شاغلي وظائف الإدارة العليا بالشركة بموجب تفويض موقع منه على ورق الشركة وممهور بخاتمها. وفي هذه الحالة يلزم وجود وثيقة / مستند إثبات شخصية رسمي ساري يفيد شغله لوظيفة من وظائف الإدارة العليا بالشركة. 

9. يتم الرجوع إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4364 لسنة 2024 (المرفق) لكافة التفاصيل.

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