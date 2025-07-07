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حوادث

إصابة 7 أشخاص في حريق سنترال رمسيس و10 سيارات إطفاء تكافح النيران (صور)

حريق سنترال رمسيس
حريق سنترال رمسيس

أصيب 7 أشخاص بحالات اختناق إثر نشوب حريق فى سنترال رمسيس، فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 10 سيارات إلى موقع الحريق.

 

كما تم الاستعانة بخزان مياه استراتيجى وسط تواجد القيادات الأمنية فى موقع الحريق.

 

حريق ضخم في سنترال رمسيس

شهدت منطقة وسط القاهرة، مساء اليوم، حالة من الطوارئ، إثر اندلاع حريق هائل داخل مبنى سنترال رمسيس، ما أدى إلى تصاعد كثيف للأدخنة في سماء العاصمة، واحتجاز عدد من الموظفين داخل المبنى، وسط استجابة عاجلة من قوات الحماية المدنية والأجهزة المعنية.

إخلاء المبنى واحتجاز موظفين وتحويلات مرورية بوسط القاهرة

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة  تلقت بلاغًا باندلاع حريق داخل السنترال، وعلى الفور تم الدفع بعدد من  سيارات إطفاء وسُلّم هيدروليكي وفرق إنقاذ للتعامل مع الحادث.

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محتجزون فى سنترال رمسيس يحاولون القفز من الشبابيك هربا من النيران (فيديو وصور)

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إخلاء مبنى سنترال رمسيس من الموظفين والنيران تحاصر بعضهم داخل الغرف (صور)

وأكدت مصادر أمنية أن الأمن الإداري للمبنى قام بإخلاء عدد كبير من الموظفين مع تصاعد ألسنة اللهب، بينما جرى احتجاز آخرين داخل مكاتبهم نتيجة كثافة النيران والدخان، فيما شوهدت محاولات من بعضهم للقفز من النوافذ هربًا من الحريق، قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم.

وفي السياق ذاته، أجرت إدارة مرور القاهرة تحويلات مرورية في شوارع وسط البلد لتسهيل وصول سيارات الإطفاء ومنع التكدسات، فيما فرضت قوات الشرطة سياجًا أمنيًا بمحيط المبنى لمنع اقتراب المواطنين وضمان سير عمليات الإطفاء بأمان.

وتواصل فرق الحماية المدنية عمليات السيطرة على الحريق والتبريد داخل المبنى، بينما باشرت الجهات المختصة التحقيقات الفنية للوقوف على أسباب اندلاع الحريق، وسط تأكيدات أولية بعدم تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.

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