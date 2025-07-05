واتساب يختبر ميزة جديدة تمنح رصيدا للأنشطة التجارية

يعمل تطبيق المراسلة واتساب، المملوك لشركة ميتا، على إطلاق برنامج تجريبي مؤقت سيتيح للأنشطة التجارية رصيدًا مجانيًا من أجل الرسائل الجماعية لمستخدمي أندرويد.

ويدرس "واتساب" تطبيق ميزة تُقدم برنامجًا تجريبيًا سيقدم عددًا مُحددًا من رصيد الرسائل الجماعية للأنشطة التجارية المُؤهلة شهريًا.

وستُتيح هذه الخدمة الأرصدة للأنشطة التجارية إرسال رسائل جماعية إضافية إلى عملائها من دون الحاجة إلى الالتزام بالاشتراك المدفوع، بحسب موقع "WABetaInfo" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.

تقديم رصيد مجاني لفترة محدودة

وبمجرد انضمام النشاط التجاري إلى البرنامج التجريبي، سيستمر البرنامج لمدة ستة أشهر. وخلال هذه الفترة، سيُقدم "واتساب" الرصيد نفسه شهريًا حتى انتهاء الفترة التجربة.

وسيُطبق هذا البرنامج التجريبي للأنشطة التجارية حصريًا على الرسائل الجماعية، حيث ستبقى الرسائل الفردية الاعتيادية مع العملاء من دون أي تأثير وستستمر في العمل كالمعتاد.

ومن خلال تقديم رصيد مجاني لفترة محدودة، يهدف "واتساب" إلى منح الأنشطة التجارية فرصة آمنة لتحديد جدوى تمديد الاشتراك في باقة مدفوعة لزيادة حدود الرسائل الجماعية.

ويحتفظ "واتساب" صراحةً بالحق في تعديل البرنامج أو إيقافه دون إشعار مسبق وحسب تقديره الخاص، حتى بالنسبة للأنشطة التجارية التي قبلت البرنامج التجريبي واشتركت فيه بالفعل، وهذا يعني أنه يجب على الأنشطة التجارية المشاركة أن تكون على دراية باحتمالية انتهاء الفترة التجريبية بشكل مفاجئ.

ولا يزال "واتساب" يعمل على تطوير هذا البرنامج التجريبي، ومن المتوقع أن يطرحه التطبيق في تحديث مستقبلي.

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