بسبب تداعيات حريق سنترال رمسيس، تأجيل مؤتمر "البورصة للتنمية" بالقليوبية

حريق سنترال رمسيس، أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة القليوبية تأجيل مؤتمر البورصة للتنمية، الذي كان من المقرر انعقاده غدا الأربعاء بديوان عام محافظة القليوبية، وذلك على خلفية تداعيات حريق سنترال رمسيس التي تأثرت بها المحافظة.

تأجيل مؤتمر "البورصة للتنمية" بالقليوبية

كانت الغرفة التجارية بـالقليوبية، برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، قد دعت منتسبيها وأصحاب الشركات ورجال الأعمال بالمحافظة، لحضور مؤتمر اقتصادي هام بعنوان "البورصة للتنمية" النسخة الثالثة عشر، وذلك غدا الأربعاء.

وذلك بالتعاون مع البورصة المصرية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمشاركة نخبة من قيادات السوق المالية وعدد من رجال الأعمال والتجار وأعضاء الغرفة بالمحافظة في خطوة جديدة لتعزيز الشمول المالي ونشر ثقافة الاستثمار في المحافظات.

ويستهدف مؤتمرً “البورصة للتنمية”، في نسخته الثالثة عشرة، إلى التعريف بدور سوق الأوراق المالية في دعم الاقتصاد الوطني، ونشر ثقافة الادخار والاستثمار لدى المواطنين، بالإضافة إلى تسليط الضوء على مزايا قيد الشركات في البورصة كوسيلة فعالة للتمويل وتعزيز النمو.

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