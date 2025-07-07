بعد حريق سنترال رمسيس، البورصة تعلن فتح قاعة التداول بالقرية الذكية لممثلي شركات السمسرة

أعلنت البورصة المصرية أن قاعة التداول بالبورصة المصرية بمقر القرية الذكية متاحة، غدًا الثلاثاء الموافق ٨ يوليو ٢٠٢٥، لممثلي شركات السمسرة.

بنك مصر يعتذر لعملائه

حرص بنك مصر على تقديم اعتذار لعملائه على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وذلك بسبب تأثر بعض خدمات البنك.

وقال البنك في رسالة نشرها على الصفحة الرسمية له بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: نعتذر لتأثر بعض الخدمات المقدمة خلال الفترة الحالية، ونقدر تفهمكم ونتطلع إلى خدمتكم.

وجاء ذلك بعد ساعات من حريق سنترال رمسيس وتأثر العديد من الخدمات المقدمة للمواطنين.

واستعانت قوات الحماية المدنية بخراطيم المياه الخاصة بمبنى مؤسسة جريدة الأهرام، لمساعدتهم في السيطرة على حريق سنترال رمسيس المشتعل منذ عدة ساعات.

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